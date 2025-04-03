ПриватБанку видає валюту із сюрпризом — що не так з доларами

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на видачу у відділеннях доларів старих зразків, які обміняти доволі складно в обмінниках та банках. Проте представники держбанку стверджують, що банкноти вважаються повноцінним платіжним засобом.

Про це йдеться у повідомленні банку у соцмережі Facebook.

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Проблеми клієнтів ПриватБанку з обміном "раритетної" валюти

Як зазначив один із клієнтів ПриватБанку, він зіткнувся з проблемою обміну іноземної валюти. Так, у відділенні фінустанови чоловіку видали банкноту американської валюти приблизно 20-річної давнини. Коли ж хотів здати цю ж валюту старого зразка — працівники каси ПриватБанку відповіли відмовою.

"А ще продають клієнтам старі долари 2003 р. які потім не беруть назад для обміну (м. Львів вул. Наукова 49а)", — йдеться у зверненні.

Чи відповідає вимогам НБУ видана валюта в банку

У ПриватБанку відреагували на повідомлення клієнта щодо проблематичного обміну валюти. Там зазначили, що фінустанова приймає і видає валюту, що відповідає нормам Національного банку України (НБУ). Вся передбачена до продажу валюта вважається повноцінним платіжним засобом як в Україні, так і в інших країнах.

Так, у відділеннях банку видаються купюри, які попередньо пройшли перевірку, тому під час видачі пропонуються цілком платіжні купюри.

"ПриватБанк здійснює видачу валюти згідно з чинними вимогами Національного Банку України. Всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій видачі готівки, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Банкноти доларів США, які були емітовані з 1996 по 2013 рік, знаходяться в обігу в Україні. Виведення з обігу таких банкнот не заплановано найближчим часом", — йдеться у відповіді.

Також клієнти на касі можуть відмовитися від отримання коштів та здійснити перезамовлення.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали, що ПриватБанк пропонує весняні кешбеки за здійснення грошових переказів з карток. Найбільше клієнти можуть отримати 3 тис. грн.

Також повідомляли, що для бізнес-клієнтів ПриватБанк передбачив пільги. Йдеться про відкриття ними нових рахунків, за які отримають заохочення у вигляді скасування на три місяці абонплати.