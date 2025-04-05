ПриватБанк компенсує за деякі операції до 2,5 тис. грн — що треба знати

Банківський застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Найбільша українська державна фінустанова "ПриватБанк" гарантує компенсації за здійснення деяких фінансових операцій. Йдеться про надання кешбеку за SWIFT-перекази з карткою Mastercard до 2,5 тис. грн в рамках акції, що діятиме майже до кінця червня 2025 року.

Така інформація міститься на офіційному сайті фінустанови.

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Як зазначають у фінустанові, за отримання або надсилання SWIFT-переказів з карткою Mastercard від ПриватБанку передбачений гарантований кешбек у 150 грн за першу операцію.

Окрім того, у клієнтів щомісяця є можливість отримати кешбек до 2,5 тис. грн.

"Один учасник може отримати гарантований кешбек 150 грн за перший переказ та вигравати кешбек 250, 500 або 2 500 грн щомісяця", — повідомляють у банку.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Як клієнтам ПриватБанку взяти участь в акції

Долучитися до акції можуть повнолітні клієнти, які мають ідентифікаційний код та активну картку Mastercard від ПриватБанку:

картка для виплат;

картка "Універсальна";

картка "Універсальна Gold";

преміальні картки.

Всі SWIFT-перекази, що перевищуватимуть 200 доларів (еквівалент в інших валютах) з карткою Mastercard від ПриватБанку, братимуть участь у розіграші в автоматичному режимі.

Компенсації для учасників акції будуть наступні:

кешбек 150 грн за перший SWIFT-переказ отримають 2 тис. нових клієнтів (ті, хто ніколи не здійснювали SWIFT-перекази в ПриватБанку).

Суми компенсацій:

250 грн — для 300 переможців (50 за місяць);

500 грн — для 150 переможців (25 за місяць);

2,5 тис. грн — для 60 переможців (10 за місяць).

"Протягом усього періоду акції один учасник може отримати гарантований кешбек 150 грн і щомісяця вигравати від 250 до 2 500 грн", — додали у ПриватБанку.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку розповіли про видачу старих зразків американської валюти. Попри те, що у фінустанові стверджують, що такі гроші є повноцінним платіжним засобом, обміняти купюри доволі складно.

Також повідомляли, що у ПриватБанку діє акція з надання кешбеку за перекази. Зокрема, за певних умов можна отримати до 500 грн до 23 квітня 2025 року.