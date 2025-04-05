ПриватБанк компенсує за деякі операції до 2,5 тис. грн — що треба знати

ПриватБанк компенсує за перекази до 2,5 тис. грн — деталі
Найбільша українська державна фінустанова "ПриватБанк" гарантує компенсації за здійснення деяких фінансових операцій. Йдеться про надання кешбеку за SWIFT-перекази з карткою Mastercard до 2,5 тис. грн в рамках акції, що діятиме майже до кінця червня 2025 року.
Така інформація міститься на офіційному сайті фінустанови.
Детальніше про компенсації у ПриватБанку
Як зазначають у фінустанові, за отримання або надсилання SWIFT-переказів з карткою Mastercard від ПриватБанку передбачений гарантований кешбек у 150 грн за першу операцію.
Окрім того, у клієнтів щомісяця є можливість отримати кешбек до 2,5 тис. грн.
"Один учасник може отримати гарантований кешбек 150 грн за перший переказ та вигравати кешбек 250, 500 або 2 500 грн щомісяця", — повідомляють у банку.
Як клієнтам ПриватБанку взяти участь в акції
Долучитися до акції можуть повнолітні клієнти, які мають ідентифікаційний код та активну картку Mastercard від ПриватБанку:
- картка для виплат;
- картка "Універсальна";
- картка "Універсальна Gold";
- преміальні картки.
Всі SWIFT-перекази, що перевищуватимуть 200 доларів (еквівалент в інших валютах) з карткою Mastercard від ПриватБанку, братимуть участь у розіграші в автоматичному режимі.
Компенсації для учасників акції будуть наступні:
- кешбек 150 грн за перший SWIFT-переказ отримають 2 тис. нових клієнтів (ті, хто ніколи не здійснювали SWIFT-перекази в ПриватБанку).
Суми компенсацій:
- 250 грн — для 300 переможців (50 за місяць);
- 500 грн — для 150 переможців (25 за місяць);
- 2,5 тис. грн — для 60 переможців (10 за місяць).
"Протягом усього періоду акції один учасник може отримати гарантований кешбек 150 грн і щомісяця вигравати від 250 до 2 500 грн", — додали у ПриватБанку.
Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку розповіли про видачу старих зразків американської валюти. Попри те, що у фінустанові стверджують, що такі гроші є повноцінним платіжним засобом, обміняти купюри доволі складно.
Також повідомляли, що у ПриватБанку діє акція з надання кешбеку за перекази. Зокрема, за певних умов можна отримати до 500 грн до 23 квітня 2025 року.
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