ПриватБанк і оплата покупок в інтернеті — що мають знати клієнти

Людина сидить за комп'ютером. Фото: Unsplash

У клієнтів державного ПриватБанку іноді можуть виникати проблеми з купівлею товарів в інтернеті. Так, нещодавно громадянину заблокували доступ до його карткового рахунку після його спроб купити товар в онлайн-магазині.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Що сталося

Як розповів клієнт, він чотири рази намагався сплатити 12 453 грн за товар, придбаний в інтернет-магазині Comfy. Оплатити замовлення йому так і не вдалося, а його рахунок банк заблокував.

"Перший раз картку було заблоковано, після дзвінка на 3700 роботом Яною, яка не змогла розпізнати мову ЖИВОЇ людини. Так само повторювалося ще тричі, два з котрих в присутності співробітників відділення ПриватБанку", — йдеться у повідомленні.

У клієнтів ПриватБанку проблеми з оплатою в інтернеті. Скриншот: Мінфін

Чому не вдалося оплатити товар карткою ПриватБанку

Ймовірна причина, як зазначається на порталі — клієнт не зміг підтвердити оплату, тому його картку заблокували.

"Під час купівлі понад якусь суму (восени було 2 тис.) в магазинах Comfy, Eldorado, Фокстрот, Rozetka обов'язково підтвердження оплати дзвінком або в додатку (рідко), щоби уникнути шахрайства або чарджбека — якщо платили краденою карткою", — зазначається у повідомленні.

При цьому віртуальному помічнику ПриватБанку складно розпізнати мову клієнта, якщо він перебуває не у тихому приміщенні.

"Жаль, але оплати на номер рахунку магазину для фізичних осіб у цих магазинах немає, і напевно, не буде", — йдеться в одному з коментарів на порталі Мінфін.

Що ще варто знати

ПриватБанк надаватиме клієнтам, які вперше надішлють або отримають SWIFT-переказ з картки Mastercard, кешбек у розмірі 150 грн. До того ж у клієнтів є нагода щомісяця отримати кешбек до 2,5 тис. грн.

Нагадаємо, раніше клієнти ПриватБанку скаржилися на проблеми з обміном валюти. У деяких відділеннях люди отримують долари старого зразка. Ці гроші потім складно віддати на обмін.

Також ми розповідали, що деякі клієнти ПриватБанку платять по 20 грн щомісяця. Це комісія за обслуговування неактивних рахунків.