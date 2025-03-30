Мошенничество с QR-кодами — какую схему придумали мошенники в Украине

Человек закрыл лицо руками. Фото: Unsplash

Мошенники продолжают придумывать схемы, чтобы украсть личные и банковские данные украинцев. Теперь гражданам опасно пользоваться QR-кодами, которые есть, например, в общественном транспорте, поскольку они могут быть фальшивыми.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы.

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Как работает схема мошенников

Злоумышленники создают сайты и маскируют их под официальные платежные страницы. Украинцы попадают на них, когда берут свой смартфон и сканируют фальшивый QR-код, чтобы оплатить какую-то услугу, пояснили в пресс-службе правительства.

На фейковых сайтах украинцы, которые даже не подозревают о том, что наткнулись на мошенников, предоставляют свои персональные и банковские данные. Если эта информация попадет к мошенникам, они точно ею воспользуются и украдут со счетов деньги. Фальшивые QR-коды можно найти:

в общественном транспорте;

на парковочных автоматах;

в заведениях питания;

на платежных терминалах;

на рекламных объявлениях.

Как избежать проблем

Все просто: стоит придерживаться правил кибергигиены. Так, чтобы не потерять свои деньги, нужно:

сканировать QR-коды только из проверенных источников;

проверять, не наклеен ли мошеннический код поверх действительного;

использовать функцию предварительного просмотра ссылки;

перед переходом по ссылке проверять URL-адрес на соответствие названию сервиса, отсутствие ошибок и наличие "https://" в начале адреса.

Также следует знать, какие данные нужно вводить для оплаты: только номер карты и CVV/CVC код. Мошенническая схема, как правило, начинается с запроса вроде: "укажите свой номер телефона", "место жительства" или "введите код подтверждения". Еще специалисты советуют украинцам:

настроить браузер и заблокировать вредоносные ссылки;

проверять подозрительные сайты, используя антивирусные программы.

Напомним, недавно клиент Ощадбанка рассказал, как из-за мошенников потерял 50 тыс. грн. Мужчина открыл ему важную персональную информацию.

Также мы рассказывали, что мошенникам удалось украсть более 100 тыс. грн с приватовской карты украинки. Банк потребовал вернуть средства и обратился в суд.