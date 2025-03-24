ПриватБанк вимагає повернути 117 тис. грн — чи вдалося клієнтці відстояти правду в суді

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнтка одного з найбільших держбанків країни "ПриватБанку" лишилася винною фінустанові 117 тис. грн після того, як ці гроші з її кредитної картки списали шахраї. Банк вирішив повернути заборгованість та звернувся до суду.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає детальніше про цю ситуацію.

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Як українка втратила 117 тис. грн

Відомо, що списання кредитних коштів відбулося у травні 2022 року, вже під час повномасштабної війни між Україною та РФ. Шахраї виконали три транзакції на суму у понад 84 тис. грн.

Після перевірки, яку провів банк, було з'ясовано, що клієнтка втратила гроші через власну неуважність: вона перейшла за посиланням на отримання грошей від продажу на майданчику OLX, прив'язавши картку на сторонньому сайті та вказала дані, необхідні для входу до "Приват 24". Так невідомі особи отримали доступ до її застосунку.

Банк попереджав клієнтку, що гроші їй доведеться повернути, але вона відмовилася віддавати вкрадене шахраями. Тож банк вирішив звернутися до суду, а жінка підготувала зустрічний позов.

Справу, у якій "ПриватБанк" вимагав стягнути з українки заборгованість у розмірі 117 тис. грн (95,33 тис. гривень — тіло кредиту, 21,66 тис. гривень — відсотки), розглядав Печерський районний суд у Києві. Суддя вирішив задовольнити вимогу фінансової установи, тобто стягнути з жінки 117 тис. грн.

"Можна дійти висновку, що втрата коштів сталася через її власну недбалість і бездіяльність із захисту власних персональних даних і коштів. Суд дійшов висновку про відмову в задоволенні зустрічної позовної заяви", — йдеться у рішенні суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд, зокрема, визнав безпідставною пропозицію відповідача визнати переказ коштів шахраями недійсним. Усе тому, що всі операції з рахунками відбулися до того, як банк попередили про ймовірне шахрайство.

Раніше ми писали, яку комісію встановив "ПриватБанк" за зняття коштів. Усе залежить від того, кредитні це гроші, чи власні.

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