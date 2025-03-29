У ПриватБанку зробили заяву щодо доступу до застосунку — деталі

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли, чому клієнти втрачають та як відновити доступ до банківського застосунку. Навіть у разі втрати фінансового номера клієнти можуть легко впоратися з такою проблемою.

Про це розповіли у пресслужбі банку у соцмережі Facebook.

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Як відновити доступ до застосунку "Приват24"

З проблемою щодо неможливості входу до застосунку "Приват24" звертаються деякі клієнти. Особливо актуальне відповідне питання для тих громадян, де під час війни є перебої зі зв'язком або фіксується повна відсутність. Тоді як нині система пропускає до застосунку шляхом надходження тризначного коду на фінансовий номер телефону.

Як пояснили у ПриватБанку, з міркувань безпеки код для підтвердження більше не надходить у месенджери.

Замість цього у банку передбачена можливість для входу в "Приват24" іншими способами. Так, якщо немає мобільного зв'язку, то потрібно дотримуватися такого алгоритму дій:

треба зачекати під час входу, доки система не запропонує обрати "інший спосіб";

далі необхідно підтвердити вхід в акаунт альтернативним способом замість смс чи дзвінка.

Зміна фінансового номера телефону

Якщо ж клієнт втратив номер телефону і не має змоги зайти у мобільний застосунок "Приват 24", поспілкуватися з оператором буде складно, адже необхідний старий номер. У такому разі можна замінити його:

через банкомат чи термінал;

через чат на офіційному порталі банку, якщо є вебкамера та паспорт.

"Якщо з цим виникають труднощі ви зверніться в онлайн чат на сайті — наші колеги в чаті радо допоможуть вирішити питання та увійти в акаунт", — повідомили у банку.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у Facebook

Також ми повідомляли, що громадяни скаржаться на збої в роботі банкоматів ПриватБанку, через що втрачають кошти. На швидке повернення грошей розраховують не всі.

Раніше ми писали, що деяким клієнтам ПриватБанку доводиться платити по 20 грн за місяць. Такий розмір комісії встановлений за обслуговування неактивного рахунку, якщо людина не користується карткою.