Шахрайство з QR-кодами — яку схему вигадали шахраї в Україні

Людина закрила обличчя руками. Фото: Unsplash

Шахраї продовжують вигадувати схеми, щоби поцупити особисті та банківські дані українців. Тепер громадянам небезпечно користуватися QR-кодами, які є, наприклад, у громадському транспорті, оскільки вони можуть бути фальшивими.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що мають знати українці.

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Як працює схема шахраїв

Зловмисники створюють сайти та маскують їх під офіційні платіжні сторінки. Українці потрапляють на них, коли беруть свій смартфон та сканують фальшивий QR-код, щоби оплатити якусь послугу, пояснили у пресслужбі уряду.

На фейкових сайтах українці, які навіть не підозрюють про те, що натрапили на шахраїв, надають свої персональні та банківські дані. Якщо ця інформація потрапить до шахраїв, вони точно нею скористаються та поцуплять з рахунків гроші. Фальшиві QR-коди можна знайти:

в громадському транспорті;

на паркувальних автоматах;

у закладах харчування;

на платіжних терміналах;

на рекламних оголошеннях.

Як уникнути проблем

Усе просто: варто дотримуватися правил кібергігієни. Так, щоби не втратити свої гроші, потрібно:

сканувати QR-коди лише з перевірених джерел;

перевіряти, чи не наклеєно шахрайський код поверх дійсного;

використовувати функцію попереднього перегляду посилання;

перед переходом за посиланням перевіряти URL-адресу на відповідність назві сервісу, відсутність помилок та наявність "https://" на початку адреси.

Також слід знати, які дані потрібно вводити для оплати: тільки номер карти та CVV/CVC код. Шахрайська схема, як правило, починається з запиту на кшталт: "вкажіть свій номер телефону", "місце проживання" або "введіть код підтвердження". Ще спеціалісти радять українцям:

налаштувати браузер та заблокувати шкідливі посилання;

перевіряти підозрілі сайти, використовуючи антивірусні програми.

Нагадаємо, нещодавно клієнт Ощадбанку розповів, як через шахраїв втратив 50 тис. грн. Чоловік відкрив йому важливу персональну інформацію.

Також ми розповідали, що шахраям вдалося поцупити понад 100 тис. грн з приватівської картки українки. Банк вимагав повернути кошти та звернувся до суду.