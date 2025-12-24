Видео
Україна
Популярные запросы

Нацкешбек заработал в новых сетях — где можно заплатить картой

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 17:35
Расчет картой Нацкешбека — к программе присоединились новые магазины и маркетплейсы
Информация о "Зимней 1000" на экране компьютера. Фото: УНИАН

Украинцы могут воспользоваться картой Национального кэшбэка еще в большем количестве магазинов как офлайн, так и онлайн. К программе присоединились сети Novus и Liga Prim, а также маркетплейс Rozetka.

Об этом сообщили в телеграм-канале Единого портала государственных услуг "Дія".

Читайте также:

Там также напомнили, что оплатить товары картой Нацкешбека возможно в магазинах сетей:

  • Близенько;
  • Auchan;
  • SPAR;
  • VARUS;
  • Torba;
  • Сим23;
  • Сими;
  • Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy);
  • на маркетплейсе MAUDAU.

В Дії отметили, что среда, 24 декабря — последний день, когда украинцы могут оформить выплату "Зимней 1000". Это можно сделать как непосредственно через Дію, так и в отделении Укрпошты. Использовать деньги необходимо до 30 июня 2026 года.

Как оформить Зимнюю поддержку на Укрпоште

Чтобы подать заявление, до конца суток 24 декабря надо обратиться в любое отделение почтового оператора и предоставить следующие документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте о его отсутствии;
  • для детей: заявку подают родители — отдельно на каждого ребенка (понадобится свидетельство о рождении);
  • для законных представителей — документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

Маломобильные люди, которые не имеют возможности посетить отделение Укрпошты для подачи заявления, могут обратиться на горячую линию Укрпошты по телефону 0 800 300 545.

Ранее мы рассказывали, могут ли отменить субсидию украинцам, которые оформили выплаты по правительственной программе "Зимняя поддержка".

Также узнавайте, кто может получить денежную помощь от общественной организации Fight For Right.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
