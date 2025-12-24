Расчет картой Нацкешбека — к программе присоединились новые магазины и маркетплейсы

Информация о "Зимней 1000" на экране компьютера. Фото: УНИАН

Украинцы могут воспользоваться картой Национального кэшбэка еще в большем количестве магазинов как офлайн, так и онлайн. К программе присоединились сети Novus и Liga Prim, а также маркетплейс Rozetka.

Об этом сообщили в телеграм-канале Единого портала государственных услуг "Дія".

Там также напомнили, что оплатить товары картой Нацкешбека возможно в магазинах сетей:

Близенько;

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

Сим23;

Сими;

Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy);

на маркетплейсе MAUDAU.

В Дії отметили, что среда, 24 декабря — последний день, когда украинцы могут оформить выплату "Зимней 1000". Это можно сделать как непосредственно через Дію, так и в отделении Укрпошты. Использовать деньги необходимо до 30 июня 2026 года.

Как оформить Зимнюю поддержку на Укрпоште

Чтобы подать заявление, до конца суток 24 декабря надо обратиться в любое отделение почтового оператора и предоставить следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте о его отсутствии;

для детей: заявку подают родители — отдельно на каждого ребенка (понадобится свидетельство о рождении);

для законных представителей — документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

Маломобильные люди, которые не имеют возможности посетить отделение Укрпошты для подачи заявления, могут обратиться на горячую линию Укрпошты по телефону 0 800 300 545.

