В Ощадбанке объяснили, как открыть карту Национального кэшбэка — детали

Человек держит телефон в руке. Фото: Unsplash

В Украине в конце 2025 года начались государственные выплаты, направленные на то, чтобы поддержать людей в зимний период. Как и в прошлом году, по программе "Зимняя поддержка" всем украинцам выплачивают по 1 тысяче гривен. Выплату будут начислять на карту "Национального кэшбека", поэтому все больше людей интересуется, как ее открыть.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как это сделать в мобильном приложении Ощадбанка.

Реклама

Читайте также:

Как открыть карту "Национального кэшбека" в Ощадбанке

В одном из комментариев на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook представитель государственного банка отметил, что для начала нужно проверить наличие карты для получения выплаты "Национальный кэшбек". Если такая есть, в приложении "Дія" нужно подать заявку: открыть раздел "Сервисы", выбрать пункт "Зимняя поддержка" и карту "Национальный кэшбек от Ощада".

Открыть карту "Национальный кэшбек" можно в мобильном приложении Ощадбанка по такому алгоритму:

мои возможности;

заказать карту;

"Национальный кэшбек".

После этого пользователь, опять же, выполняет описанные выше шаги.

"После обработки заявки деньги должны поступить на карту указанную в заявке", — говорится в сообщении.

О чем еще стоит знать

Напомним, что оформить "Зимнюю поддержку" в 2025 году можно также в отделениях Ощадбанка. Однако банк помогает только определенным категориям граждан, среди которых:

клиенты, которым более 65 лет и у них нет приложения "Дія";

не имеющие идентификационного кода по религиозным соображениям, любого возраста;

люди, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей.

родители детей, которые сменили фамилию, поэтому в "Дії" нет возможности подтянуть свидетельства о рождении ребенка.

Работники банка должны проверить, не получил ли заявитель ранее выплаты. После этого откроют счет.

Ранее мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка могут получить зимнюю тысячу без Дии. В банке объяснили, как это сделать. Также мы писали, кто из пенсионеров должен заменить карты в Ощадбанке.