В Ощадбанке объяснили, как открыть карту Национального кэшбэка — детали

В Украине в конце 2025 года начались государственные выплаты, направленные на то, чтобы поддержать людей в зимний период. Как и в прошлом году, по программе "Зимняя поддержка" всем украинцам выплачивают по 1 тысяче гривен. Выплату будут начислять на карту "Национального кэшбека", поэтому все больше людей интересуется, как ее открыть.
Как это сделать в мобильном приложении Ощадбанка.
Как открыть карту "Национального кэшбека" в Ощадбанке
В одном из комментариев на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook представитель государственного банка отметил, что для начала нужно проверить наличие карты для получения выплаты "Национальный кэшбек". Если такая есть, в приложении "Дія" нужно подать заявку: открыть раздел "Сервисы", выбрать пункт "Зимняя поддержка" и карту "Национальный кэшбек от Ощада".
Открыть карту "Национальный кэшбек" можно в мобильном приложении Ощадбанка по такому алгоритму:
- мои возможности;
- заказать карту;
- "Национальный кэшбек".
После этого пользователь, опять же, выполняет описанные выше шаги.
"После обработки заявки деньги должны поступить на карту указанную в заявке", — говорится в сообщении.
О чем еще стоит знать
Напомним, что оформить "Зимнюю поддержку" в 2025 году можно также в отделениях Ощадбанка. Однако банк помогает только определенным категориям граждан, среди которых:
- клиенты, которым более 65 лет и у них нет приложения "Дія";
- не имеющие идентификационного кода по религиозным соображениям, любого возраста;
- люди, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей.
- родители детей, которые сменили фамилию, поэтому в "Дії" нет возможности подтянуть свидетельства о рождении ребенка.
Работники банка должны проверить, не получил ли заявитель ранее выплаты. После этого откроют счет.
