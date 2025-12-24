Розрахунок карткою Нацкешбеку — до програми доєдналися нові магазини та маркетплейси

Інформація про "Зимову 1000" на екрані комп'ютера. Фото: УНІАН

Українці можуть скористатися карткою Національного кешбеку ще в більшій кількості магазинів як офлайн, так і онлайн. До програми доєдналися мережі Novus та Liga Prim, а також маркетплейс Rozetka.

Про це повідомили у телеграм-каналі Єдиного порталу державних послуг "Дія".

Там також нагадали, що оплатити товари карткою Нацкешбеку можливо в магазинах мереж:

Близенько;

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

Сім23;

Сімі;

Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy);

на маркетплейсі MAUDAU.

У Дії наголосили, що середа, 24 грудня — останній день, коли українці можуть оформити виплату "Зимової 1000". Це можна зробити як безпосередньо через Дію, так і у відділенні Укрпошти. Використати гроші необхідно до 30 червня 2026 року.

Як оформити Зимову підтримку на Укрпошті

Щоб подати заяву, до кінця доби 24 грудня треба звернутися до будь-якого відділення поштового оператора і надати такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;

для дітей: заявку подають батьки — окремо на кожну дитину (знадобиться свідоцтво про народження);

для законних представників — документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

Маломобільні люди, які не мають можливості відвідати відділення Укрпошти для подання заяви, можуть звернутись на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545.

