Главная Финансы В ПФУ объяснили, отменят ли субсидию из-за Зимней поддержки

В ПФУ объяснили, отменят ли субсидию из-за Зимней поддержки

Дата публикации 19 декабря 2025 08:45
Что будет с жилищной субсидией, если получить Зимнюю поддержку — Пенсионный фонд предоставил ответ
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Те украинцы, которые получат единовременную денежную помощь в 6 500 гривен, не потеряют право на получение жилищных субсидий. Им продолжат начислять помощь без изменений.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Субсидия и выплата в 6 500 гривен

В ПФУ напомнили, что считают жилищную субсидию, учитывая то, каким является среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Он состоит из:

  • зарплаты;
  • пенсии;
  • стипендии (без социальной — ее выплачивают детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;
  • соцвыплат;
  • пособия по безработице, других страховых выплат;
  • денежных переводов, которые поступали из-за пределов Украины;
  • дивидендов от ценных бумаг;
  • других доходов, а также средств за аренду земли, продажи имущества.

Ко всему, Кабмин Украины в своем постановлении "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года "Зимняя поддержка" определил, что единовременная выплата в 6 500 гривен не будет влиять на совокупный доход для получения всех видов соцпомощи, предоставляемых в соответствии с законодательством.

Кому выплачивают 6 500 гривен

В 2025 году программа рассчитана на граждан, у которых существуют сложные жизненные обстоятельства. Это, например:

  • дети ВПЛ;
  • несовершеннолетние украинцы из малообеспеченных семей;
  • инвалиды І группы;
  • одинокие пенсионеры, у которых пенсия вместе с надбавкой не превышает сумму в 9 444 гривны.

Потратить 6 500 гривен на одежду, обувь, лекарства или витамины можно в течение 180 дней с момента зачисления помощи.

Ранее мы рассказывали, имеют ли право на выплату 6 500 гривен одинокие пенсионеры. В Пенсионном фонде озвучили требования. Также мы писали, что 1 января в Украине обновится прожиточный минимум. Это значит, что субсидии тоже претерпят изменения.

субсидии выплаты деньги Пенсионный Фонд денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
