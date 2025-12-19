Что будет с жилищной субсидией, если получить Зимнюю поддержку — Пенсионный фонд предоставил ответ

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Те украинцы, которые получат единовременную денежную помощь в 6 500 гривен, не потеряют право на получение жилищных субсидий. Им продолжат начислять помощь без изменений.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Субсидия и выплата в 6 500 гривен

В ПФУ напомнили, что считают жилищную субсидию, учитывая то, каким является среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Он состоит из:

зарплаты;

пенсии;

стипендии (без социальной — ее выплачивают детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

соцвыплат;

пособия по безработице, других страховых выплат;

денежных переводов, которые поступали из-за пределов Украины;

дивидендов от ценных бумаг;

других доходов, а также средств за аренду земли, продажи имущества.

Ко всему, Кабмин Украины в своем постановлении "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года "Зимняя поддержка" определил, что единовременная выплата в 6 500 гривен не будет влиять на совокупный доход для получения всех видов соцпомощи, предоставляемых в соответствии с законодательством.

Кому выплачивают 6 500 гривен

В 2025 году программа рассчитана на граждан, у которых существуют сложные жизненные обстоятельства. Это, например:

дети ВПЛ;

несовершеннолетние украинцы из малообеспеченных семей;

инвалиды І группы;

одинокие пенсионеры, у которых пенсия вместе с надбавкой не превышает сумму в 9 444 гривны.

Потратить 6 500 гривен на одежду, обувь, лекарства или витамины можно в течение 180 дней с момента зачисления помощи.

