Выплаты для людей с инвалидностью — в трех регионах можно получить 4,2 тыс. грн

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Общественная организация "Fight For Right/Борьба за права" в декабре 2025 года открыла регистрацию на предоставление финансовой помощи людям с инвалидностью на базовые потребности. Выплаты доступны в трех украинских регионах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в соцсети Facebook.

Кто из украинцев получит финпомощь от Fight For Right

Как отмечается, общественная организация "Fight For Right" стремится оказать поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) с инвалидностью, которых непосредственно коснулась война. Программу реализуют в таких областях:

Запорожской;

Днепропетровской;

Полтавской.

Программа направлена на оказание помощи семьям и людям с инвалидностью, которые сталкиваются с вызовами войны.

В рамках "Help Localisation Facility" особенно приглашают обращаться за помощью тех, кто получил инвалидность за последние девять месяцев.

По проекту "From Loss to Resilience" можно получить финансовую помощь до 4,2 тыс. грн для покрытия базовых потребностей.

"Мы продолжаем поддерживать людей, которые были вынуждены переселиться и сейчас проживают в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях... Мы фокусируемся на равном распределении необходимых ресурсов для тех, кто нуждается в помощи больше всего, в частности в уязвимых регионах", — говорится в сообщении.

Как зарегистрироваться на получение помощи

Для того, чтобы получить помощь от общественной организации "Fight For Right", необходимо заполнить специальную анкету.

В то же время организаторы объясняют, что сам факт заполнения анкеты еще не даст гарантию получения помощи, ведь является лишь необходимым шагом для ее рассмотрения. Средства предоставят тем, кто нуждается в них больше всего.

Все детали по реализации программы поддержки можно узнать по следующему контакту: 0 800 30 66 33.

