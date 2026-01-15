Видео
Главная Финансы Налоговая льгота для семей с детьми — кому предоставляют в 2026

Налоговая льгота для семей с детьми — кому предоставляют в 2026

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 19:40
Налоговая льгота для семей с детьми — как воспользоваться и сколько можно сэкономить в 2026 году
Женщина с детьми. Фото: Pexels

Для большинства украинцев, в частности тех, кто имеет детей, каждая гривна имеет значение, особенно в условиях постоянного роста цен. В Украине родители двух или более детей до 18 лет могут воспользоваться социальной налоговой льготой, которая позволит получать большую зарплату "на руки".

О том, кому предоставляется льгота и как ею воспользоваться, рассказали в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Кто имеет право на налоговую льготу и как ее оформить

Налоговая социальная льгота предоставляется работникам, которые содержат двух и более детей до 18 лет и получают заработную плату от одного работодателя.

При этом также учитывается размер зарплаты. В 2026 году размер заработной платы, дающей право на налоговую социальную льготу, составляет 4 660,00 грн на одного ребенка. Если детей двое, то этот показатель увеличивается пропорционально — до 9 320 грн. Если трое, то, соответственно, 13 980 грн и т.д.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо обратиться к работодателям с соответствующим заявлением, к которому приложить документы, подтверждающие наличие детей (свидетельства о рождении).

Сколько родители могут сэкономить на налогах

В 2026 году на каждого ребенка в семье применяется налоговая социальная льгота в размере 1 664 грн. Она рассчитывается как 50 % размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 01 января отчетного налогового года (3 328 грн в 2026-м).

Если работник имеет двоих детей до 18 лет, сумма удваивается и составит 3 328 грн. Если детей трое — то 4 992 грн соответственно. Такую сумму вычитают из зарплаты перед вычетом налогов. Следовательно, удержания будут меньше, а работник получит в итоге большую сумму зарплаты.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
