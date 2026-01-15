Податкова пільга для сімей з дітьми — як скористатися та скільки можна зекономити у 2026 році

Жінка з дітьми. Фото: Pexels

Для більшості українців, зокрема тих, хто має дітей, кожна гривня має значення, особливо в умовах постійного зростання цін. В Україні батьки двох або більше дітей до 18 років можуть скористатися соціальною податковою пільгою, яка дозволить отримувати більшу зарплату "на руки".

Про те, кому надається пільга та як нею скористатися, розповіли у пресслужбі Державної податкової служби України.

Хто має право на податкову пільгу та як її оформити

Податкова соціальна пільга надається працівникам, які утримують двох і більше дітей до 18 років та отримують заробітну плату від одного роботодавця.

При цьому також враховується розмір зарплати. У 2026 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4 660,00 грн на одну дитину. Якщо дітей двоє, то цей показник збільшується пропорційно — до 9 320 грн. Якщо троє, то, відповідно, 13 980 грн і т.д.

Щоб скористатися пільгою, необхідно звернутися до роботодавців з відповідною заявою, до якої додати документи, які підтверджують наявність дітей (свідоцтва про народження).

Скільки батьки можуть зекономити на податках

У 2026 році на кожну дитину в родині застосовується податкова соціальна пільга у розмірі 1 664 грн. Вона розраховується як 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленому законом на 01 січня звітного податкового року (3 328 грн у 2026-му).

Якщо працівник має двох дітей до 18 років, сума подвоюється і становитиме 3 328 грн. Якщо дітей троє — то 4 992 грн відповідно. Таку суму віднімають від зарплати перед відрахуванням податків. Отже, утримання будуть меншими, а працівник отримає у підсумку більшу суму зарплати.

