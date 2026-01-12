Выплаты на детей — на что разрешили потратить денежную помощь в 7 тыс. грн

Помощь на детей в 7 тыс. грн — на что можно потратить деньги
В 2026 году семьям стала доступна новая денежная программа, предусматривающая предоставление выплат по уходу до достижения ребенком годовалого возраста. Известно, от чего будет зависеть сумма и на что будет разрешено потратить средства.
Это предусмотрено постановлением №1805 от 31 декабря 2025 года.
Что известно о выплатах для детей в 2026 году
Согласно правительственному постановлению, выплата пособия по беременности и родам, пособия по уходу за младенцами будет осуществляться получателям на текущие счета со спецрежимом использования "Дія.Картка".
Граждане не смогут свободно снимать с нее наличные или перечислять средства со спецсчета на другой счет, кроме счетов учреждений, торговых точек/аптек.
В случае возврата купленного товара или отказа от предоставления услуги деньги будут возвращаться на спецсчет, с которого произошла оплата. Возврат в наличной форме или на другой его счет будет невозможен.
Выплаты на уход за младенцами будет предоставляться ежемесячно матери или законному представителю ребенка до одного года. Однако помощь не будет предоставляться:
- приемным родителям;
- родителям-воспитателям;
- представителям учреждений по выполнению функции опекунов/попечителей.
Финансовую помощь в течение года будут начислять в таких суммах:
- 7 тыс. грн — для ухода за ребенком до одного года;
- 10,5 тыс. грн — для ухода за ребенком с инвалидностью.
На что можно потратить помощь
Деньги можно будет использовать только по определенным кодам категорий деятельности субъекта хозяйствования. Расчеты такими карточками будут принимать в таких заведениях:
- бакалейных магазинах, супермаркетах — 5411;
- специализированных продовольственных магазинах — 5499;
- на детскую одежду — 5641;
- семейную одежду — 5651;
- в обувных магазинах: на специализированную детскую обувь — 5661;
- на электронное оборудование — 5732;
- в аптеках — 5912;
- в магазинах спорттоваров — 5941;
- в книжных магазинах — 5942;
- в магазинах канцелярии: на школьные принадлежности — 5943;
- в магазинах игрушек — 5945;
- в магазинах косметики — 5977;
- в других специализированных розничных магазинах — 5999;
- на оплату детских футбольных/гимнастических клубов — 7941;
- кемпинги: детские летние лагеря — 7033;
- на кинотеатры — 7832;
- музеи/выставки — 7991;
- в торгово-развлекательных центрах на парки аттракционов, цирк, карнавал, детские развлекательные центры — 7996;
- в спортивных клубах, на абонементы в спортзалы — 7997;
- на врачей (общая практика) — 8011;
- на стоматологов — 8021;
- на больницы — 8062;
- на медуслуги — 8099;
- на начальные/средние школы — 8211;
- на услуги ухода за детьми (садики) — 8351;
- в благотворительных организациях — 8398;
- на услуги ухода с проживанием: детдома или центры реабилитации — 8790.
