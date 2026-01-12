Выплаты на детей — на что разрешили потратить денежную помощь в 7 тыс. грн

Маленькая девочка со взрослыми. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году семьям стала доступна новая денежная программа, предусматривающая предоставление выплат по уходу до достижения ребенком годовалого возраста. Известно, от чего будет зависеть сумма и на что будет разрешено потратить средства.

Это предусмотрено постановлением №1805 от 31 декабря 2025 года.

Что известно о выплатах для детей в 2026 году

Согласно правительственному постановлению, выплата пособия по беременности и родам, пособия по уходу за младенцами будет осуществляться получателям на текущие счета со спецрежимом использования "Дія.Картка".

Граждане не смогут свободно снимать с нее наличные или перечислять средства со спецсчета на другой счет, кроме счетов учреждений, торговых точек/аптек.

В случае возврата купленного товара или отказа от предоставления услуги деньги будут возвращаться на спецсчет, с которого произошла оплата. Возврат в наличной форме или на другой его счет будет невозможен.

Выплаты на уход за младенцами будет предоставляться ежемесячно матери или законному представителю ребенка до одного года. Однако помощь не будет предоставляться:

приемным родителям;

родителям-воспитателям;

представителям учреждений по выполнению функции опекунов/попечителей.

Финансовую помощь в течение года будут начислять в таких суммах:

7 тыс. грн — для ухода за ребенком до одного года;

10,5 тыс. грн — для ухода за ребенком с инвалидностью.

На что можно потратить помощь

Деньги можно будет использовать только по определенным кодам категорий деятельности субъекта хозяйствования. Расчеты такими карточками будут принимать в таких заведениях:

бакалейных магазинах, супермаркетах — 5411;

специализированных продовольственных магазинах — 5499;

на детскую одежду — 5641;

семейную одежду — 5651;

в обувных магазинах: на специализированную детскую обувь — 5661;

на электронное оборудование — 5732;

в аптеках — 5912;

в магазинах спорттоваров — 5941;

в книжных магазинах — 5942;

в магазинах канцелярии: на школьные принадлежности — 5943;

в магазинах игрушек — 5945;

в магазинах косметики — 5977;

в других специализированных розничных магазинах — 5999;

на оплату детских футбольных/гимнастических клубов — 7941;

кемпинги: детские летние лагеря — 7033;

на кинотеатры — 7832;

музеи/выставки — 7991;

в торгово-развлекательных центрах на парки аттракционов, цирк, карнавал, детские развлекательные центры — 7996;

в спортивных клубах, на абонементы в спортзалы — 7997;

на врачей (общая практика) — 8011;

на стоматологов — 8021;

на больницы — 8062;

на медуслуги — 8099;

на начальные/средние школы — 8211;

на услуги ухода за детьми (садики) — 8351;

в благотворительных организациях — 8398;

на услуги ухода с проживанием: детдома или центры реабилитации — 8790.

