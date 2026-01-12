Видео
Україна
Видео

Помощь на детей в 7 тыс. грн — на что можно потратить деньги

Помощь на детей в 7 тыс. грн — на что можно потратить деньги

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 11:00
Выплаты на детей — на что разрешили потратить денежную помощь в 7 тыс. грн
Маленькая девочка со взрослыми. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году семьям стала доступна новая денежная программа, предусматривающая предоставление выплат по уходу до достижения ребенком годовалого возраста. Известно, от чего будет зависеть сумма и на что будет разрешено потратить средства.

Это предусмотрено постановлением №1805 от 31 декабря 2025 года.

Что известно о выплатах для детей в 2026 году

Согласно правительственному постановлению, выплата пособия по беременности и родам, пособия по уходу за младенцами будет осуществляться получателям на текущие счета со спецрежимом использования "Дія.Картка".

Граждане не смогут свободно снимать с нее наличные или перечислять средства со спецсчета на другой счет, кроме счетов учреждений, торговых точек/аптек.

В случае возврата купленного товара или отказа от предоставления услуги деньги будут возвращаться на спецсчет, с которого произошла оплата. Возврат в наличной форме или на другой его счет будет невозможен.

Выплаты на уход за младенцами будет предоставляться ежемесячно матери или законному представителю ребенка до одного года. Однако помощь не будет предоставляться:

  • приемным родителям;
  • родителям-воспитателям;
  • представителям учреждений по выполнению функции опекунов/попечителей.

Финансовую помощь в течение года будут начислять в таких суммах:

  • 7 тыс. грн — для ухода за ребенком до одного года;
  • 10,5 тыс. грн — для ухода за ребенком с инвалидностью.

На что можно потратить помощь

Деньги можно будет использовать только по определенным кодам категорий деятельности субъекта хозяйствования. Расчеты такими карточками будут принимать в таких заведениях:

  • бакалейных магазинах, супермаркетах — 5411;
  • специализированных продовольственных магазинах — 5499;
  • на детскую одежду — 5641;
  • семейную одежду — 5651;
  • в обувных магазинах: на специализированную детскую обувь — 5661;
  • на электронное оборудование — 5732;
  • в аптеках — 5912;
  • в магазинах спорттоваров — 5941;
  • в книжных магазинах — 5942;
  • в магазинах канцелярии: на школьные принадлежности — 5943;
  • в магазинах игрушек — 5945;
  • в магазинах косметики — 5977;
  • в других специализированных розничных магазинах — 5999;
  • на оплату детских футбольных/гимнастических клубов — 7941;
  • кемпинги: детские летние лагеря — 7033;
  • на кинотеатры — 7832;
  • музеи/выставки — 7991;
  • в торгово-развлекательных центрах на парки аттракционов, цирк, карнавал, детские развлекательные центры — 7996;
  • в спортивных клубах, на абонементы в спортзалы — 7997;
  • на врачей (общая практика) — 8011;
  • на стоматологов — 8021;
  • на больницы — 8062;
  • на медуслуги — 8099;
  • на начальные/средние школы — 8211;
  • на услуги ухода за детьми (садики) — 8351;
  • в благотворительных организациях — 8398;
  • на услуги ухода с проживанием: детдома или центры реабилитации — 8790.

Ранее сообщалось, что УВКБ ООН предоставит финпомощь жителям одной из громад на Сумщине. Приобщиться к программе могут, в частности, лица пенсионного возраста.

Также мы писали, что БФ "Право на защиту" предоставит денежную помощь в двух городах. Выплаты доступны в Полтаве и Кременчуге.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
