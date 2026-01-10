Видео
Главная Финансы Новые выплаты по уходу за ребенком — сколько и кому будут платить

Новые выплаты по уходу за ребенком — сколько и кому будут платить

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 17:45
Выплаты на ребенка в 7 000 гривен — как оформить помощь и кому она доступна
Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Украинцам в 2026 году не только продолжат начислять пенсии и другие социальные выплаты, но и введут новую помощь. На выплаты смогут рассчитывать, в частности, матери, которые ухаживают за ребенком до одного года.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Помощь на детей до одного года

Новая финансовая помощь для семей с детьми появилась с 1 января 2026 года. Размер такой помощи — 7 000 гривен, а семьи, если занимаются воспитанием ребенка с инвалидностью, будут получать по 10 500 гривен.

Как оформить помощь

Чтобы подать заявление надо обратиться в ближайший орган ПФУ и предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП (при наличии);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя (если подают не родители);
  • медицинское заключение о временной нетрудоспособности по беременности и родам.

Выплаты назначат со следующего дня после окончания отпуска в связи с беременностью и родами.

Кому будут выплачивать

Речь идет о матерях или других законных представителях ребенка, которому еще не исполнилось одного года и он находится под фактическим уходом таких людей. При этом на помощь не смогут претендовать приемные родители, родители-воспитатели и представители учреждений, которые выступают опекунами или попечителями.

В Пенсионном фонде также отмечают, что в случае, если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку не исполнилось одного года, матери или другому законному представителю ребенка все равно назначат новую финпомощь.

Как сообщалось ранее, некоторым украинским семьям выплатят по 32 000 гривен денежной помощи. Известно, какие условия надо выполнить для получения средств. Также мы писали, что ОО "Fight For Right" финансово поддержит уязвимых украинцев. Выплаты предоставят тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

выплаты дети деньги соцвыплаты денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
