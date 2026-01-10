Выплаты на ребенка в 7 000 гривен — как оформить помощь и кому она доступна

Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Украинцам в 2026 году не только продолжат начислять пенсии и другие социальные выплаты, но и введут новую помощь. На выплаты смогут рассчитывать, в частности, матери, которые ухаживают за ребенком до одного года.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Помощь на детей до одного года

Новая финансовая помощь для семей с детьми появилась с 1 января 2026 года. Размер такой помощи — 7 000 гривен, а семьи, если занимаются воспитанием ребенка с инвалидностью, будут получать по 10 500 гривен.

Как оформить помощь

Чтобы подать заявление надо обратиться в ближайший орган ПФУ и предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя (если подают не родители);

медицинское заключение о временной нетрудоспособности по беременности и родам.

Выплаты назначат со следующего дня после окончания отпуска в связи с беременностью и родами.

Кому будут выплачивать

Речь идет о матерях или других законных представителях ребенка, которому еще не исполнилось одного года и он находится под фактическим уходом таких людей. При этом на помощь не смогут претендовать приемные родители, родители-воспитатели и представители учреждений, которые выступают опекунами или попечителями.

В Пенсионном фонде также отмечают, что в случае, если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку не исполнилось одного года, матери или другому законному представителю ребенка все равно назначат новую финпомощь.

