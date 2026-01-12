Відео
Відео

Головна Фінанси Декретні виплати для непрацюючих — якою буде сума у 2026 році

Декретні виплати для непрацюючих — якою буде сума у 2026 році

Дата публікації: 12 січня 2026 17:35
Декретні виплати для непрацюючих — як оформити та скільки нараховуватимуть у 2026 році
Вагітна жінка в дитячій кімнаті. Фото: Freepik

З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який посилює підтримку сімей з дітьми та створює умови для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Документом передбачена нова система грошової допомоги та соціальних програм, зокрема в тому, що стосується декретних виплат.  

Новини.LIVE розповідають, на яку допологову підтримку можуть розраховувати у 2026 році жінки, які не працюють.

Читайте також:

Якою буде сума декретних виплат для непрацюючих

Допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам з 1 січня 2026 року виплачуватиметься у розмірі 7 тис. грн, пояснили на Урядовому порталі

Виплата здійснюватиметься упродовж 70 днів до пологів та 56 днів після (при ускладнених пологах або народженні двійні/трійні цей термін збільшується до 70 днів).

Жінкам, які постраждали від аварії на ЧАЕС, грошова допомога надаватиметься протягом 180 днів відпустки.

Як оформити декретні тим, хто не працює

Щоб отримати грошову допомогу, жінці необхідно звернутись до найближчого відділення Пенсійного фонду України з такими документами:

  • паспорт (або інший документ, що посвідчує особу);
  • РНОКПП (ідентифікаційний код);
  • довідка ОК-5 (можна замовити в Дії);
  • медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Заявник може подати ксерокопії документів або скористатися сервісом Дія.Шеринг під час візиту до ПФУ.

Якими будуть виплати дитячі виплати у 2026 році

Закон України від 05.11.2025 №4681-ІХ, крім декретних, передбачає також збільшення виплат та нові види підтримки для сімей з дітьми:

  • 50 000 грн — одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини;
  • 7 000 грн — щомісячна допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку;
  • 8 000 грн — щомісячна допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років "єЯсла" (надається у разі працевлаштування матері) тощо.

Крім того, при  народженні дитини родині надаватиметься "Пакунок малюка"  в натуральній формі або у вигляді грошової компенсації. 

Раніше ми розповідали, на що можна витратити 7 000 грн дитячої допомоги. 

Також дізнавайтеся, як подати заявку на виплату 50 000 грн при народженні дитини.

виплати діти декрет грошова допомога соціальний захист
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
