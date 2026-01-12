Декретные выплаты для неработающих — как оформить и сколько будут начислять в 2026 году

Беременная женщина в детской комнате. Фото: Freepik

С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, который усиливает поддержку семей с детьми и создает условия для совмещения родительства с профессиональной деятельностью. Документом предусмотрена новая система денежной помощи и социальных программ, в частности в том, что касается декретных выплат.

Новини.LIVE рассказывают, на какую дородовую поддержку могут рассчитывать в 2026 году неработающие женщины.

Какой будет сумма декретных выплат для неработающих

Дородовая поддержка беременным незастрахованным женщинам с 1 января 2026 года будет выплачиваться в размере 7 тыс. грн, пояснили на Правительственном портале.

Выплата будет осуществляться в течение 70 дней до родов и 56 дней после (при осложненных родах или рождении двойни/тройни этот срок увеличивается до 70 дней).

Женщинам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, денежная помощь будет предоставляться в течение 180 дней отпуска.

Как оформить декретные тем, кто не работает

Чтобы получить денежную помощь, женщине необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины с такими документами:

паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);

РНОКПП (идентификационный код);

справка ОК-5 (можно заказать в Дии);

медицинское заключение временной нетрудоспособности по беременности и родам.

Заявитель может подать ксерокопии документов или воспользоваться сервисом Дія.Шеринг во время визита в ПФУ.

Какими будут выплаты детские выплаты в 2026 году

Закон Украины от 05.11.2025 №4681-ІХ, кроме декретных, предусматривает также увеличение выплат и новые виды поддержки для семей с детьми:

50 000 грн — единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка;

7 000 грн — ежемесячная помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста;

8 000 грн — ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет "єЯсла" (предоставляется в случае трудоустройства матери) и тому подобное.

Кроме того, при рождении ребенка семье будет предоставляться "Пакет малыша" в натуральной форме или в виде денежной компенсации.

