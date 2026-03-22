Налоговая льгота для одиноких матерей: как предоставляют в 2026 году

Женщина возле младенца.

В Украине одиноким матерям предоставляют повышенную налоговую социальную льготу. В 2026 году — это 2 496 гривен на каждого ребенка, которому еще не исполнилось 18 лет. Но чтобы получить льготу, нужно соблюдать определенные требования.

Об этом говорится в Общедоступном информационно-справочном ресурсе Государственной налоговой службы Украины.

Подробнее о повышенной налоговой льготе

Общая налоговая социальная льгота составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного человека. По состоянию на 2026 год речь идет о сумме 1 664 гривен в месяц. Но одинокие матери имеют повышенную льготу — 150% от базовой суммы, то есть 2 496 гривен на каждого ребенка до 18 лет. С этой суммы уменьшается база налогообложения, поэтому украинки могут платить меньшие налоги.

Кому предоставляется право на льготу и какой доход нужно иметь

Право на увеличенную налоговую социальную льготу закреплено за:

одинокими матерями или отцами;

вдовами или вдовцами;

опекунами и попечителями.

Льгота касается каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

В то же время право на льготу появляется только при условии, что месячный доход (зарплата) не превышает лимит в 4 660 гривен. Для одиноких родителей этот лимит умножается на количество детей. Например, если двое детей — предельный доход будет на уровне в 9 320 гривен.

Как сообщалось ранее, детям с инвалидностью подгруппы А в Украине выплатят по 6 500 гривен финансовой помощи. Деньги предусмотрены для 9 000 детей. Также рассказывали, что денежная помощь родителям в Украине выросла. Известно, кто может получить 50 000 гривен в 2026 году, а кто — 7 000 гривен.

Частые вопросы

Какие выплаты получает мать-одиночка?

Финансовую помощь для одиноких матерей рассчитывают по следующему принципу: от основной суммы прожиточного минимума вычитают среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за последние полгода. Если доход нулевой или минимальный — матери выплачивают сумму полностью. Если есть определенный заработок — помощь сокращается.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для малышей до 6 лет находится на уровне в 2 817 гривен, а для детей от 6 до 18 лет — 3 512 гривен.

Какие льготы предоставляют одиноким матерям в 2026 году?

Одинокая мать может рассчитывать на:

гарантии трудового законодательства (право на дополнительный отпуск продолжительностью до 10 дней без учета праздничных и нерабочих дней, запрет на отказ в приеме на работу, запрет на привлечение к сверхурочным работам и командировкам без согласия);

налоговую скидку.

Также у женщины есть первоочередное право на получение жилья, если есть потребность в улучшении жилищных условий.