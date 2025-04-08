Одинокие матери — какими правами наделены украинки в 2025 году

Женщина с ребенком на руках. Фото: Freepik

Одиноким украинкам, имеющим детей, законодательство гарантирует некоторые трудовые льготы в вопросе приема на работу и увольнения, режима и условий труда. Чтобы иметь право на такие привилегии матери нужно подтвердить соответствующий статус.

Это прописано в статье 184 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

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Нюансы в оформлении одинокой матери на работу

При оформлении на работу одинокой матери применяются общие нормы по трудоустройству, однако предусмотрены дополнительные гарантии для украинок, у которых возраст детей не превышает 14 лет или дети имеют инвалидность. Согласно вышеуказанной статье, таким лицам запрещено отказывать в трудоустройстве или занижать заработную плату в связи с наличием ребенка.

Иначе работодатель должен предоставить одинокой матери текстовое объяснение с причинами отказа. С письменным отказом гражданка может обратиться в суд.

Женщины должны предоставить документы, доказывающие статус одинокой матери:

свидетельство о смерти отца;

решение суда, если отец признан судом безвестно отсутствующим/умершим;

выписка из Госреестра актов гражданского состояния.

Испытательный срок

Согласно статье 26 КЗоТ, одинокая мать с детьми до 14 лет или с инвалидностью, имеет право работать без испытательного срока в случае трудоустройства. Тогда как в обычных условиях работодатель наделен правом требовать от матерей проходить испытательный период, что облегчит процесс трудоустройства и гарантирует стабильность.

Однако в условиях военного положения в стране допускается установление испытательного срока для всех категорий граждан, в том числе одиноких матерей. В 2025 году правило распространяется и на тех, у кого детям не более 14 лет или ребенок имеет инвалидность.

Сокращенное и неполное рабочее время

Также одинокие матери могут договориться о сокращенном рабочем времени. По статье 51 КЗоТ, сокращенное рабочее время может фиксироваться с помощью капитала компании или предприятия.

Однако сокращенное время не аналогично неполному рабочему времени, ведь в первом случае предполагается сокращение продолжительности рабочего дня или недели без изменения уровня оплаты труда. То есть женщина в дальнейшем будет иметь полную зарплату. Во втором случае речь идет о режиме, при котором лицо работает меньше обычного рабочего времени, и его зарплата начисляется по фактически отработанному времени.

Работодатель обязан предоставлять одинокой матери неполное рабочее время на основе ее запроса, если она имеет малолетних детей или детей с инвалидностью.

Увольнение одинокой матери с работы

Согласно украинскому законодательству, в вопросе увольнения одинокой матери с работы предусмотрены также особые условия. Они опять же касаются тех, кто воспитывает детей в возрасте до 14 лет или детей, имеющих инвалидность. По нормам, увольнение таких женщин по желанию руководителя недопустимо. Однако существуют исключения:

в случае тотальной ликвидации предприятия увольнение возможно с обязательным трудоустройством одинокой матери в другую компанию;

в случае завершения срочного трудового договора. В таком случае одинокую мать могут уволить при условии содействия в дальнейшем трудоустройстве.

Напомним, украинцам готовят масштабные проверки относительно льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого топлива и сжиженного газа. Данные от граждан будут проверять по-новому.

Ранее мы писали о том, какие льготы можно оформить в апреле жены участников боевых действий. В частности, предоставляется 75% скидки на различные расчеты перед государством.