Выплаты до 77 000 грн: украинцам доступна международная помощь

До 8 апреля 2026 года жители одной из областей могут присоединиться к программе от международной инициативы JERU, предусматривающей предоставление грантовой помощи на развитие и открытие собственного дела. В ее рамках граждане смогут получить до 77 000 грн.

Кто и как может принять участие в проекте помощи

По информации БФ "Посмішка ЮА", речь идет о совместной инициативе с JERU при финансовой поддержке правительства Германии "Развитие устойчивости пострадавших от войны громад в Украине", которую реализуют в Широковской громаде Запорожской области.

Она предусматривает предоставление микрогрантовой поддержки для бизнеса, пострадавшего в результате войны в период с 24 февраля 2022 года, или на открытие нового бизнеса.

По информации организации, к участию в расширении бизнеса приглашают жителей Широковской громады, которые подпадают под одну из следующих категорий:

Внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

Одинокие родители;

Многодетные семьи;

Ветераны войны;

Семьи, пострадавшие от войны (потеря/ранение члена семьи, потеря/повреждение имущества);

Лица с инвалидностью;

Семьи с беременными женщинами или младенцами (до 6-ти месяцев);

Домохозяйства с низким уровнем дохода.

Получить средства на открытие нового бизнеса могут:

Ветераны войны;

Люди с инвалидностью;

Одинокие родители.

Контакты для получения денежной помощи

Подавать заявки на участие в программе будет можно будет с 24 марта до 7 апреля 2026 года включительно. Детали можно уточнить по телефону: +380752998854.

Кроме финансовой помощи в размере до 77 000 грн (с учетом уплаты налогов с данной суммы), гражданам будут доступны:

поддержка опытного бизнес-тренера;

групповые информационные сессии;

помощь на всех этапах участия в проекте.

Средства можно потратить, в частности, на оборудование, инструменты, станки, технику, офисные принадлежности.

Частые вопросы

Какую еще помощь можно получить от БФ "Посмішка ЮА"

Фонд оказывает поддержку взрослым и детям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Деятельность происходит в рамках различных направлений и проектов, которые внедряют вместе с международными организациями. Узнать подробнее о помощи в конкретном городе можно по телефону горячей линии фонда: 050 460 22 40 (пн-пт с 9:00 до 17:00), написав на е-почту: hotline@posmishka.org.ua.

Как украинцам получить срочную помощь от фонда

Граждане, попавшие в ситуации, требующие срочной неотложной помощи, могут обратиться по номеру горячей линии фонда "Посмішка ЮА". Всего в каждом регионе предоставляют различные услуги (психологическая помощь, социальное сопровождение).