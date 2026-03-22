Головна Фінанси Податкова пільга для самотніх матерів: як надають у 2026 році

Податкова пільга для самотніх матерів: як надають у 2026 році

Дата публікації: 22 березня 2026 13:00
Податкова пільга для самотніх матерів: як надають у 2026 році
Жінка біля немовляти. Фото: Новини.LIVE

В Україні самотнім матерям надають підвищену податкову соціальну пільгу. У 2026 році — це 2 496 гривень на кожну дитину, якій ще не виповнилося 18 років. Та щоб отримати пільгу, потрібно дотримуватися певних вимог.

Про це йдеться в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної податкової служби України, передає Новини.LIVE.

Детальніше про підвищену податкову пільгу

Загальна податкова соціальна пільга становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи. Станом на 2026 рік йдеться про суму 1 664 гривень на місяць. Та самотні матері мають підвищену пільгу — 150% від базової суми, тобто 2 496 гривень на кожну дитину до 18 років. З цієї суми зменшується база оподаткування, тож українки можуть платити менші податки. 

Кому надається право на пільгу та який дохід потрібно мати

Право на збільшену податкову соціальну пільгу закріплене за:

  • самотніми матерями або батьками;
  • вдовами або вдівцями;
  • опікунами та піклувальниками.

Пільга стосується кожної дитини віком до 18 років.

Водночас право на пільгу з'являється лише за умови, що місячний дохід (зарплата) не є більшим за ліміт у 4 660 гривень. Для самотніх батьків цей ліміт множиться на кількість дітей. Наприклад, якщо двоє дітей — граничний дохід буде на рівні у 9 320 гривень.

Як повідомлялося раніше, дітям з інвалідністю підгрупи А в Україні виплатять по 6 500 гривень фінансової допомоги. Гроші передбачені для 9 000 дітей. Також розповідали, що грошова допомога батькам в Україні зросла. Відомо, хто може отримати 50 000 гривень у 2026 році, а хто — 7 000 гривень.

Часті питання

Які виплати отримує матір-одиначка?

Фінансову допомогу для самотніх матерів розраховують за наступним принципом: від основної суми прожиткового мінімуму віднімають середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу за останні пів року. Якщо дохід нульовий або мінімальний — матері виплачують суму повністю. Якщо є певний заробіток  — допомога скорочується. 

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для малюків до 6 років перебуває на рівні у 2 817 гривень, а для дітей від 6 до 18 років — 3 512 гривень.

Які пільги надають самотнім матерям у 2026 році?

Одинока матір може розраховувати на:

  • гарантії трудового законодавства (право на додаткову відпустку тривалістю до 10 днів без урахування святкових і неробочих днів, заборона на відмову у прийнятті на роботу, заборона на залучення до надурочних робіт та відряджень без згоди);
  • податкову знижку.

Також у жінки є першочергове право на отримання житла, якщо є потреба в поліпшенні житлових умов.

Податкова служба пільги батьки самотні матері податкова пільга
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
