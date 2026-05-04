Как украинцы будут платить налоги с посылок: что готовят в Верховной Раде

На большинство международных посылок, например с AliExpress и Temu, может появиться налог на добавленную стоимость (НДС), то есть покупатели будут платить больше за посылки. Еще украинцам следует быть готовыми к важному нюансу. Так, ожидается, что люди, которые будут покупать товары за рубежом, будут оплачивать налог еще до того, как получат свой товар.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook участница Комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает Новини.LIVE.

Подробнее о налоге на международные посылки

По информации Нины Южаниной, налогообложение НДС будет применяться с первой гривны стоимости товара. Сейчас это касается только тех посылок, стоимость которых больше 150 евро. При этом по уплате налога есть два важных условия:

если маркетплейс зарегистрирован в украинских таможенных органах, тогда налог будет перечислять в бюджет сама площадка.

если же регистрация отсутствует — платить НДС должен покупатель до получения посылки.

При этом, как отметила Южанина, покупатель может и ничего не знать о регистрации платформы, на которой покупает товары.

"И не факт, что такое покупатель вообще не откажется от получения посылки. И это могут быть массовые случаи, поскольку предложенная система учета и отчетности для иностранных маркетплейсов не создает благоприятных предпосылок для их регистрации в Украине", — подчеркнула она.

Ожидается, законопроект о налогообложении товаров в международных почтовых отправлениях комитет будет рассматривать 6 мая.

