Главная Финансы Налог на посылки: украинцам объяснили, когда придется платить

Налог на посылки: украинцам объяснили, когда придется платить

Дата публикации 4 мая 2026 23:00
Как украинцы будут платить налоги с посылок: что готовят в Верховной Раде
Разгрузка посылок, человек со смартфоном. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

На большинство международных посылок, например с AliExpress и Temu, может появиться налог на добавленную стоимость (НДС), то есть покупатели будут платить больше за посылки. Еще украинцам следует быть готовыми к важному нюансу. Так, ожидается, что люди, которые будут покупать товары за рубежом, будут оплачивать налог еще до того, как получат свой товар.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook участница Комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает Новини.LIVE.

Подробнее о налоге на международные посылки

По информации Нины Южаниной, налогообложение НДС будет применяться с первой гривны стоимости товара. Сейчас это касается только тех посылок, стоимость которых больше 150 евро. При этом по уплате налога есть два важных условия:

  • если маркетплейс зарегистрирован в украинских таможенных органах, тогда налог будет перечислять в бюджет сама площадка.
  • если же регистрация отсутствует — платить НДС должен покупатель до получения посылки.
Как будут облагаться налогом посылки из-за рубежа. Скриншот: Нина Южанина/Facebook

При этом, как отметила Южанина, покупатель может и ничего не знать о регистрации платформы, на которой покупает товары.

"И не факт, что такое покупатель вообще не откажется от получения посылки. И это могут быть массовые случаи, поскольку предложенная система учета и отчетности для иностранных маркетплейсов не создает благоприятных предпосылок для их регистрации в Украине", — подчеркнула она.

Ожидается, законопроект о налогообложении товаров в международных почтовых отправлениях комитет будет рассматривать 6 мая.

Что еще стоит знать

Напомним, что с 13 апреля на Новой почте действуют новые цены на доставку документов. По городу тариф установили на уровне 70 гривен, а по Украине — 80 гривен. За фирменный картонный конверт клиентам доплачивать не нужно.

Обновление коснулось и доставки грузов свыше 30 кг. Так, если груз нужно доставить по городу, то стоимость 1 кг будет стоить 7 гривен, тогда как по Украине — от 11 гривен. Окончательная цена зависит от тарифной зоны.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы будут платить больше за услуги Meest Почты. Подорожали, в частности, посылки по Украине. В среднем цены выросли на 10-20 гривен.

Также Новини.LIVE объясняли, что как не переплачивать за посылки. На Укрпоште, Новой почте и Meest Почте действуют различные модели ценообразования. Поэтому стоит понимать, чьи услуги выбрать выгоднее в каждом отдельном случае.

налоги онлайн-услуги тарифы на посылки
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
