Meest Почта переписала тарифы на доставку по Украине — новые цены

Почтово-логистический оператор Meest Почта пересмотрел тарифную модель доставки посылок по Украины. Новые правила начали работать уже с 1 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Meest Почты, передают Новини.LIVE.

Что предусматривает новая тарифная модель

Компания обновила подход к формированию стоимости доставки, сделав тарифную систему более детализированной и прозрачной. Теперь цена отправления четко будет зависеть от веса посылки и направления ее транспортировки.

Что именно изменилось:

Добавлена отдельная категория для отправлений до 5 кг. В тарифной сетке появился новый весовой сегмент — до 5 кг. Ранее такие посылки объединялись с другими категориями, однако из-за их высокой доли на рынке (особенно в диапазоне 2-5 кг) компания решила детализировать этот сегмент. Это позволит точнее определять стоимость доставки без усреднения. Отдельный тариф для доставки в пределах одного областного центра. Отныне пересылка посылок в пределах одного областного центра выделена в отдельную тарифную позицию. Такая доставка будет стоить меньше, чем междугородние отправления, что сделает локальные пересылки более выгодными. Единая стоимость доставки для областного центра и близлежащих населенных пунктов. Населенные пункты, расположенные рядом с областными центрами, больше не будут иметь отдельных повышенных тарифов. Доставка в них будет оплачиваться по тому же принципу, что и в пределах самого города — без дополнительных коэффициентов. Внедрена отдельная тарифная модель для почтоматов. Доставка через почтоматы теперь имеет собственную структурированную тарифную сетку. Это позволяет клиентам легче выбирать формат отправления и получения в зависимости от удобства и стоимости. Увеличена сумма автоматического страхования. Сумма страхового покрытия, которая входит в базовый тариф, повышена до 500 грн. Дополнительно оплачивать это не нужно — страхование уже включено в стандартную стоимость отправления.

Обновленные правила расчета тарифов начали действовать для всех категорий клиентов с 1 марта 2026 года. Они будут применяться ко всем отправлениям, оформленных с этой даты.

Сколько будет стоить отправление

Согласно обновленному прайсу Meest Почты, тарифы на отправления в пределах областного центра с 1 марта 2026 года составляют:

документы — 50 грн;

до 2 кг — 55 грн;

до 5 кг — 85 грн;

до 10 кг — 95 грн;

до 20 кг — 120 грн;

до 30 кг — 140 грн.

Тарифы на отправления между городами Украины (из отделения в отделение):

документы — 60 грн;

до 2 кг — 70 грн;

до 5 кг — 95 грн;

до 10 кг — 110 грн;

до 20 кг — 155 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Тарифы на отправления между городами Украины (из отделения в почтомат, из почтомата в почтомат, из почтомата в отделение):

документы — 55 грн;

до 2 кг — 65 грн;

до 5 кг — 90 грн;

до 10 кг — 100 грн;

до 20 кг — 150 грн;

до 30 кг — 170 грн.

Расчет стоимости доставки осуществляется по принципу большего показателя: во внимание берется или фактический вес отправления, или его объемный вес — в зависимости от того, какое значение является большим.

