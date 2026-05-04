Як українці платитимуть податки з посилок: що готують у Верховній Раді

Розвантаження посилок, людина зі смартфоном.

На більшість міжнародних посилок, наприклад з AliExpress і Temu, може з’явитися податок на додану вартість (ПДВ), тобто покупці платитимуть більше за посилки. Ще українцям слід бути готовими до важливого нюансу. Так, очікується, що люди, які купуватимуть товари за кордоном, оплачуватимуть податок ще до того, як отримають свій товар.

Про це написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook учасниця Комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає Новини.LIVE.

Детальніше про податок на міжнародні посилки

За інформацією Ніни Южаніної, оподаткування ПДВ застосовуватиметься з першої гривні вартості товару. Зараз це стосується лише тих посилок, вартість яких більша за 150 євро. При цьому щодо сплати податку є дві важливі умови:

якщо маркетплейс має реєстрацію в українських митних органах, тоді податок перераховуватиме до бюджету сам майданчик.

якщо ж реєстрація відсутня — сплачувати ПДВ має покупець до отримання посилки.

Як оподатковуватимуться посилки з-за кордону. Скриншот: Ніна Южаніна/Facebook

При цьому, як зазначила Южаніна, покупець може й нічого не знати про реєстрацію платформи, на якій купує товари.

"І не факт, що така особа взагалі не відмовиться від отримання посилки. І це можуть бути масові випадки, оскільки запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні", — підкреслила вона.

Очікується, законопроєкт що оподаткування товарів у міжнародних поштових відправленнях комітет розглядатиме 6 травня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з 13 квітя на Новій пошті діють нові ціни на доставлення документів. По місту тариф встановили на рівні 70 гривень, а по Україні — 80 гривень. За фірмовий картонний конверт клієнтам доплачувати не потрібно.

Оновлення торкнулося й доставлення вантажів понад 30 кг. Так, якщо вантаж потрібно доставити по місту, то вартість 1 кг коштуватие 7 гривень, тоді як по Україні — від 11 гривень. Остаточна ціна залежить від тарифної зони.

Як повідомляли Новини.LIVE, українці платитимуть більше за послуги Meest Пошти. Подорожчали, зокрема, посилки по Україні. У середньому ціни зросли на 10-20 гривень.

Також Новини.LIVE пояснювали, що як не переплачувати за посилки. На укрпошті, Новій поштіі та Meest Пошті діють різні моделі ціноутворення. Тож варто розуміти, чиї послуги обрати вигідніше у кожному окремому випадку.