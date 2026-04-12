Цены на лекарства: что ждет украинцев и стоит ли запастись препаратами

Дата публикации 12 апреля 2026 17:35
Будут ли дорожать лекарства и стоит ли закупить их "про запас": ответ эксперта
Фармацевт в аптеке и деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Для украинцев в 2026 году подорожали продукты питания, топливо и проезд в общественном транспорте. Ко всему, возможно уже вскоре населению придется тратить больше денег на лекарства. Однако добавить в цены должны отдельные препараты.

Об этом сказал директор ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" Эдем Адаманов в эфире программы День.LIVE.

Какие лекарства могут подорожать для украинцев

Дороже на 10-15% могут стать препараты, которые поставляют из-за рубежа. Причина: цена на них зависит от курса валют. Однако не стоит волноваться, что подорожают все лекарства сразу.

При этом, если кто-то размышляет над тем, чтобы запастись лекарствами заранее, то от этой идеи лучше отказаться. Как минимум из-за того, что у лекарств есть срок годности.

"Если создать запас лекарств на один — два месяца, можно сэкономить какую-то сумму, но она не настолько значительна, чтобы рисковать, чтобы покупать лекарства, которые вам не понадобятся", — подчеркнул Адаманов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине не практикуют создание большого резерва с лекарствами. Но Национальное агентство по закупкам старается держать запас на 3 месяца. Хранить на складах еще большее количество препаратов - не целесообразно.

Как рассказывали Новини.LIVE, для украинцев заработает сервис "Укрпошта.Аптека". Им будут пользоваться жители 26 000 населенных пунктов. Получать лекарства в отделениях Укрпочты можно будет уже в 2026 году. Еще Новини.LIVE писали, что в этом году некоторые украинцы могут получить путевки в санатории. Это касается людей, которые вернулись из плена. На отдыхе они смогут восстановить здоровье и психику. 

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
