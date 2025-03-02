Реформа пенсионной системы — когда появится накопительная пенсия

Пенсионерка на скамейке. Фото: УНИАН

Кабмин Украины уже получил на рассмотрение законопроект о введении в стране накопительной пенсионной системы. После этого за документ будут голосовать депутаты Верховной Рады.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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Она отметила, что пока неизвестно, когда законопроект попадет на рассмотрение парламента. Марчак считает, что народные депутаты в конце концов поддержат законопроект в двух чтениях. Ожидается, что накопительная пенсионная система заработает не раньше 2026 года.

"Но мы убеждены, что на этот законопроект должна быть поддержка", — сказала она.

Первый заместитель министра социальной политики объяснила, что законопроект создавался после консультаций с профсоюзами, работодателями и международными экспертами. Благодаря этому в тексте документа были устранены недостатки, также специалисты изучили предыдущие инициативы.

"Мы учли, я думаю, абсолютно все существенные замечания, из-за которых предыдущие законодательные инициативы тормозили", — подчеркнула она.

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С марта выплаты у большинства пенсионеров вырастут на 11,5%. В этом году пересчитают даже самые низкие пенсии. Зато для получателей самых больших сумм появятся ограничения на максимальный размер повышения — до 1,5 тыс. грн, независимо от категории.

Напомним, что некоторые из украинцев получат сразу две пенсии в марте. На дополнительную выплату может рассчитывать ограниченное количество граждан.

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