Індексація пенсій у 2025 році — як саме і кого торкнеться підвищення виплат

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

Українським громадянам з 1 березня 2025 року підвищать пенсії в рамках щорічної масштабної індексації. Очікується, що виплати зростуть у близько 10 мільйонів українців на 11,5%.

Про такі плани розповіли у Кабінеті міністрів.

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В уряді зазначають, що йдеться про застування в березні механізму підвищення розміру державних виплат, покликаного повністю або частково покрити зростання цін на споживчі товари та послуги за останній рік.

Індексація українських пенсій відбудеться автоматично, тобто не вимагатиме спеціального звернення громадян до органів Пенсійного фонду України (ПФУ). Йдеться про здійснення шостої індексації для пенсіонерів з метою осучаснення виплат за останні роки.

Цього разу вона пошириться на 9,2 млн українців:

для звичайних громадян, які отримують пенсію на загальних підставах;

для пенсіонерів, які працювали у силових відомствах;

для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій;

для колишніх держслужбовців.

"Уряд ухвалив рішення про індексацію на 11,5%, щоб підтримати найбільш вразливі категорії громадян. Розмір підвищення визначено на основі економічних показників: за рік ціни зросли на 12%, а середня зарплата за останні два роки — на 11%", — заявили у Міністерстві соцполітики.

Згідно з постановою №209, для тих, хто вийшов на пенсію за останні чотири роки, передбачені наступні коефіцієнти індексації:

у 2021 році — 1,0575;

у 2022 році — 1,046;

у 2023 році — 1,0345;

у 2024 році — 1,023.

Оголошення. Джерело: Мінсоцполітики

Якими будуть суми підвищень в рамках індексації пенсій

Відомо, що мінімальний розмір підвищення пенсії становитиме 100 грн. З метою справедливого розподілу фінансового ресурсу та підвищення найменших пенсій встановили також максимальний розмір.

Таким чином, суми підвищень в рамках індексації пенсій будуть в такому діапазоні:

максимальне підвищення — 1,5 тис. грн;

мінімальне підвищення — щонайменше 100 грн.

Середній розмір пенсії зросте з 5,78 тис. грн до 6,34 тис. грн.

Також пенсія з інвалідності може зрости в березні 2025 року у зв'язку з індексацією.

Нині мінімальні розміри пенсій для таких осіб наступні:

для осіб з інвалідністю першої групи — 2,76 тис. грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп — 2,52 тис. грн;

для працюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп — 2,09 тис. грн.

Раніше ми писали, що деякі українці мають право на дві пенсії. Такою можливістю можуть скористатися громадяни, які мають групу інвалідності, адже можна оформити пенсію за віком та допомогу з інвалідності.

Також ми розповідали про те, що деякі громадяни можуть втратити доступ до власних пенсій. В Офісі омбудсмана пояснили, про кого саме йдеться та як запобігти.