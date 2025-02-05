Індексація пенсій з 1 березня — Шмигаль уточнив, чи вистачить грошей на підвищення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Telegram Denys_Smyhal

Очільник українського уряду Денис Шмигаль оголосив про плани з проведення індексації пенсійних виплат громадян 1 березня 2025 року. Він пояснив, де візьмуть кошти на покриття фінансових витрат.

Про це прем'єр-міністр заявив на спільному засіданні уряду з президентом України.

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Індексація пенсій у березні 2025 року

За словами Шмигаля, Кабінет міністрів цього року планує повністю забезпечити всі витрати на індексацію пенсій, соціальну допомогу, зарплати працівникам бюджетної сфери.

"Ми 1 березня індексуємо пенсії. Ми маємо достатньо коштів, щоб повністю забезпечити людей субсидіями... На рівень інфляції пенсії, згідно закону, будуть проіндексовані в перше число, як цього вимагає закон. Всі виплати соціальні, пенсійні, бюджетні, забезпечення зарплат всіх бюджетників повністю бюджетом забезпечені, буде виконано. Ну, і ключові витрати, це, звісно ж, оборонні витрати. Ми також їх забезпечуємо", — йдеться у повідомленні.

Чи вистачить коштів на виплати українцям

Також голова Кабінету міністрів зазначив, що попри цьогорічний дефіцит державного бюджету у 38,5 млрд доларів, українські західні партнери гарантували покриття цієї суми. Тому коштів на фінансування бюджетних видатків достатньо.

"Дефіцит бюджету цього року складає, відповідно, потреба додаткового фінансування складає 38,5 млрд доларів. Ми знаємо, де брати ці гроші, вони вже сплановані з ЄС, Світовим банком, МВФ та іншими нашими партнерами: Канада, Велика Британія, Японія, Норвегія. Всі ці країни підтримують нас. Загальна сума підтримки 38,732 млрд доларів. Ми розуміємо, де брати гроші для фінансування дефіциту бюджету", — пояснив Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українцям з 1 березня 2025 року осучаснять пенсії, як і обіцяли.

Нагадаємо, індексація пенсій очікується орієнтовно на рівні 10%, проте остаточний розмір підвищення стане відомий в кінці лютого. Оскільки ще нема статистичних даних щодо інфляції, від яких прямо залежить осучаснення пенсій.

Раніше ми повідомляли, що цьогоріч показники мінімальної та максимальної пенсійної виплат залишаться на рівні попередніх років. Також передбачені обмеження на період воєнного стану для осіб, яким нараховують виплати за спецзаконами.