Пенсії в Україні — хто зможе оформити дві виплати у березні

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Деякі громадяни зможуть оформити одразу дві пенсійні виплати у березні 2025 року. За українським законодавством, додаткова пенсія призначена лише для вразливих категорій громадян.

Про це йдеться у поясненні пресслужби одного з Департаментів соцзахисту населення.

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Як пояснюють фахівці з соцзахисту, в Україні на дві пенсії мають право громадяни, у яких встановлено групу інвалідності. Таким особам держава гарантує звичайну пенсію за віком та додаткову виплату з інвалідності.

У 2025 році виплати для таких громадян не переглядатимуть, тобто залишаться на рівні минулого року. Так, особи з інвалідністю з дитинства мають право на такі суми:

для першої групи — 100% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність (у 2025 році — 2,36 тис. грн);

для другої групи — 80% від розміру прожиткового мінімуму;

для третьої групи — 60% від розміру прожиткового мінімуму;

для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 70% від розміру прожиткового мінімуму.

Також оформити другу пенсію у березні зможуть особи з інвалідністю у разі втрати годувальника.

Вимоги до стажу для пенсій з інвалідності

Вимоги до страхового стажу для розрахунку пенсій для осіб з інвалідністю різняться, адже залежать від групи інвалідності та віку громадянина. А саме:

для першої та другої групи — кількість страхового стажу становить від одного до десяти років;

для третьої групи — кількість страхового стажу коливається від одного до 14 років.

Щоб визначити стаж для отримання пенсії, українці мають звернутися до Пенсійного фонду чи відділення соцзахисту населення.

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