Оплата счетов в Нафтогазе — что делать, если не пришла бумажная квитанция

Нафтогаз и счет за газ — как оплатить без бумажной квитанции
Коммунальные компании в Украине постепенно отказываются от практики ежемесячно присылать бумажные квитанции потребителям для оплаты той или иной услуги. Например, газоснабжающая компания "Нафтогаз-Украина" предлагает клиентам самостоятельно определиться с тем, как они хотят оплачивать счета.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать украинцам, которым Нафтогаз не прислал бумажную квитанцию.
Как оплатить за газ, если нет квитанции
Вся необходимая информация есть в личном кабинете, рассказали в пресс-службе Нафтогаза. Также там можно узнать о своем балансе, оплатить услуги газоснабжения и проверить, сколько потребили газа в этот или иной месяц.
Если же вам перестали присылать бумажные квитанции, хотя вы от них не отказывались, есть три варианта, как получить счета:
- через личный кабинет на сайте my.gas.ua;
- в чатботе GASUA в Viber или Telegram.
- на электронную почту (e-mail).
Расплачиваться за потребленный газ можно тоже только онлайн. В таком случае бумажные счета вы уже не будете получать. Для этого нужно:
- зарегистрироваться на https://my.gas.ua/login;
- выбрать услугу "получить счет online".
После этого квитанции на следующие месяцы будут формироваться в личном кабинете потребителя.
Скидки на газ
Потребители, которые являются клиентами Нафтогаза, могут получить скидку в 1% от суммы при оплате за потребленное "голубое топливо". Чтобы получить соответствующий бонус, нужно лишь вовремя рассчитываться за услугу — не позднее 15 числа ежемесячно. При этом делать это нужно исключительно с помощью онлайн-сервисов.
Ранее мы рассказывали, по каким причинам потребители могут требовать перерасчета стоимости коммунальных услуг. Такую возможность в 2025 году имеют не все украинцы.
Также напомним, что в Нафтогазе объяснили, как избежать задолженности за потребленное топливо. Потребителям нужно придерживаться определенных правил оплаты.
Читайте Новини.LIVE!