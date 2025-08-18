Оплата счетов в Нафтогазе — что делать, если не пришла бумажная квитанция

Женщина, квитанция и деньги. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальные компании в Украине постепенно отказываются от практики ежемесячно присылать бумажные квитанции потребителям для оплаты той или иной услуги. Например, газоснабжающая компания "Нафтогаз-Украина" предлагает клиентам самостоятельно определиться с тем, как они хотят оплачивать счета.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать украинцам, которым Нафтогаз не прислал бумажную квитанцию.

Реклама

Читайте также:

Как оплатить за газ, если нет квитанции

Вся необходимая информация есть в личном кабинете, рассказали в пресс-службе Нафтогаза. Также там можно узнать о своем балансе, оплатить услуги газоснабжения и проверить, сколько потребили газа в этот или иной месяц.

Если же вам перестали присылать бумажные квитанции, хотя вы от них не отказывались, есть три варианта, как получить счета:

через личный кабинет на сайте my.gas.ua;

в чатботе GASUA в Viber или Telegram.

на электронную почту (e-mail).

Расплачиваться за потребленный газ можно тоже только онлайн. В таком случае бумажные счета вы уже не будете получать. Для этого нужно:

зарегистрироваться на https://my.gas.ua/login;

выбрать услугу "получить счет online".

После этого квитанции на следующие месяцы будут формироваться в личном кабинете потребителя.

Скидки на газ

Потребители, которые являются клиентами Нафтогаза, могут получить скидку в 1% от суммы при оплате за потребленное "голубое топливо". Чтобы получить соответствующий бонус, нужно лишь вовремя рассчитываться за услугу — не позднее 15 числа ежемесячно. При этом делать это нужно исключительно с помощью онлайн-сервисов.

Ранее мы рассказывали, по каким причинам потребители могут требовать перерасчета стоимости коммунальных услуг. Такую возможность в 2025 году имеют не все украинцы.

Также напомним, что в Нафтогазе объяснили, как избежать задолженности за потребленное топливо. Потребителям нужно придерживаться определенных правил оплаты.