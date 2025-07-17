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Головна Фінанси Гроші за неякісні послуги ЖКГ — коли можна стягнути штраф

Гроші за неякісні послуги ЖКГ — коли можна стягнути штраф

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 08:50
Неякісні комунальні послуги — хто має право на грошові компенсації у 2025 році
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським споживачам надано можливість вимагати здійснення процедури перерахунку вартості житлово-комунальних послуг (ЖКП). Звертатися з такою вимогою можуть виключно ті, хто отримав неякісні послуги. 

Це передбачено постановою №127 Кабінету міністрів.

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Компенсації за неякісні комунальні послуги

У постанові "Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості" затверджено механізм стягнення з постачальників штрафів. Він гарантує надання можливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг у випадку:

  • відсутності комунальних послуг;
  • надання комунпослуг не в повному обсязі;
  • постачання послуг ЖКГ невідповідної якості.

Перерахунок повинен здійснюватися за умови відхилення від норм, затверджених законодавством, угодами з постачальниками. Таке може статися у разі:

  • меншої температури теплоносія/гарячої води;
  • невідповідності норми тиску на вході в будівлю;
  • нижчої температури повітря в оселі (якщо є договір щодо обслуговування внутрішньобудинкових систем);
  • перебоїв у наданні комунпослуг, зокрема, через збільшення термінів виконання аварійних робіт;
  • невідповідності державним санітарним вимогам складу та якості гарячої/холодної води;
  • порушення графіку вивезення сміття.

"Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості", — зазначається у постанові.

Яке передбачене покарання для постачальників 

Постачальники зобов’язані протягом місяця після розрахункового періоду зробити перерахунок в рамках вимог відповідного порядку, затвердженого урядом. Окрім того, повинні сплатити споживачам неустойку (штраф) у розмірі, визначеному законодавством чи договором.

Такі перерахунки мають здійснюватися незалежно від наявності у споживачів заборгованості за комунальні послуги.

Сума перерахунку через порушення умов договору повинна зараховуватися споживачеві у погашення заборгованості за фактично спожиті житлово-комунальні послуги. Якщо борги відсутні, то кошти мають врахувати в оплату подальших платежів.

Раніше ми писали, що у 2025 році клієнти мусять заплатити за послугу з техобслуговування. Оплату мають здійснювати всі власники домоволодінь, які підключені до газу.  

Також ми розповідали, що в Нафтогазі дали поради, як уникнути заборгованості за спожите паливо. Існують певні правила оплати, які убезпечать від цього. 

комунальні послуги виплати ЖКГ гроші штрафи
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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