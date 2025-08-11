Нафтогаз пояснив, чому не варто подавати показники лічильника через Приват24 — деталі

Дівчина тримає смартфон у руці. Фото: Unsplash

У клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" відсутня можливість передавати показники за спожитий газ через додаток Приват24. Цей спосіб передавання наразі не є актуальним.

Про це йдеться під дописом до однієї з публікацій Нафтогазу на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Детальніше про передавання показань газового лічильника через Приват24

Так, до газовиків звернулася українка, яка поцікавилася, чому показники газового лічильника, якщо їх передавати через Приват24, не опрацьовуються.

"Питання: чому показники, передані в Приват24, не приймаються, для чого їх тоді вводити?" — написала користувачка у соцмережі.

У Нафтогазі відреагували на коментар жінки. У компанії, зокрема, зазначили, що наразі цей спосіб для передавання показань лічильника є неактуальним.

"Радимо передавати показання лічильника через наші онлайн-сервіси, одним зі зручних для вас способів", — повідомили у компанії.

Як передавати показники

Клієнти Нафтогазу можуть скористатися різними способами для передачі даних, наприклад:

в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;

у чат-боті GASUA у Telegram;

у чат-боті Viber;

на сайті Нафтогазу, вказавши номер особового рахунку;

надіславши повідомленням на короткий номер 4647;

Також це можна зробити через контакт-центр Нафтогазу за номерами: 066 300 28 88/098 300 28 88/093 300 28 88.

