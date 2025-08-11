Відео
Головна Фінанси Показники за газ у Приват24 — про що попередили у Нафтогазі

Показники за газ у Приват24 — про що попередили у Нафтогазі

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 13:35
Нафтогаз пояснив, чому не варто подавати показники лічильника через Приват24 — деталі
Дівчина тримає смартфон у руці. Фото: Unsplash

У клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" відсутня можливість передавати показники за спожитий газ через додаток Приват24. Цей спосіб передавання наразі не є актуальним. 

Про це йдеться під дописом до однієї з публікацій Нафтогазу на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Детальніше про передавання показань газового лічильника через Приват24

Так, до газовиків звернулася українка, яка поцікавилася, чому показники газового лічильника, якщо їх передавати через Приват24, не опрацьовуються.

"Питання: чому показники, передані в Приват24, не приймаються, для чого їх тоді вводити?" — написала користувачка у соцмережі. 

У Нафтогазі відреагували на коментар жінки. У компанії, зокрема, зазначили, що наразі цей спосіб для передавання показань лічильника є неактуальним.

"Радимо передавати показання лічильника через наші онлайн-сервіси, одним зі зручних для вас способів", — повідомили у компанії. 

Як передавати показники 

Клієнти Нафтогазу можуть скористатися різними способами для передачі даних, наприклад: 

  • в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;
  • у чат-боті GASUA у Telegram; 
  • у чат-боті Viber;
  • на сайті Нафтогазу, вказавши номер особового рахунку;
  • надіславши повідомленням на короткий номер 4647;

Також це можна зробити через контакт-центр Нафтогазу за номерами: 066 300 28 88/098 300 28 88/093 300 28 88.

Нагадаємо, деяким українця можуть нарахувати більші обсяги спожитого природного газу. У Нафтогазі пояснили, з яких причин це відбувається. 

Також ми розповідали про послугу з технічного обслуговування. Заплатити за неї у 2025 році повинні українці, домоволодіння яких підключені до природного газу. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
