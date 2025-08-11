Нафтогаз пояснив, чому не варто подавати показники лічильника через Приват24 — деталі

Показники за газ у Приват24 — про що попередили у Нафтогазі
У клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" відсутня можливість передавати показники за спожитий газ через додаток Приват24. Цей спосіб передавання наразі не є актуальним.
Про це йдеться під дописом до однієї з публікацій Нафтогазу на сторінці у соціальній мережі Facebook.
Детальніше про передавання показань газового лічильника через Приват24
Так, до газовиків звернулася українка, яка поцікавилася, чому показники газового лічильника, якщо їх передавати через Приват24, не опрацьовуються.
"Питання: чому показники, передані в Приват24, не приймаються, для чого їх тоді вводити?" — написала користувачка у соцмережі.
У Нафтогазі відреагували на коментар жінки. У компанії, зокрема, зазначили, що наразі цей спосіб для передавання показань лічильника є неактуальним.
"Радимо передавати показання лічильника через наші онлайн-сервіси, одним зі зручних для вас способів", — повідомили у компанії.
Як передавати показники
Клієнти Нафтогазу можуть скористатися різними способами для передачі даних, наприклад:
- в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;
- у чат-боті GASUA у Telegram;
- у чат-боті Viber;
- на сайті Нафтогазу, вказавши номер особового рахунку;
- надіславши повідомленням на короткий номер 4647;
Також це можна зробити через контакт-центр Нафтогазу за номерами: 066 300 28 88/098 300 28 88/093 300 28 88.
