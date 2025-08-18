Оплата рахунків у Нафтогазі — що робити, якщо не прийшла паперова квитанція

Жінка, квитанція та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальні компанії в Україні поступово відмовляються від практики щомісячно надсилати паперові квитанції споживачам для оплати тієї чи іншої послуги. Наприклад, газопостачальна компанія "Нафтогаз-Україна" пропонує клієнтам самостійно визначитися з тим, як вони хочуть сплачувати рахунки.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити українцям, яким Нафтогаз не надіслав паперову квитанцію.

Як сплатити за газ, якщо немає квитанції

Вся необхідна інформація є в особистому кабінеті, розповіли у пресслужбі Нафтогазу. Також там можна дізнатися про свій баланс, сплатити послуги газопостачання та перевірити, скільки спожили газу в цей чи інший місяць.

Якщо ж вам перестали надсилати паперові квитанції, хоча ви від них не відмовлялися, є три варіанти, як отримати рахунки:

через особистий кабінет на сайті my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber або Telegram.

на електронну пошту (e-mail).

Розплачуватися за спожитий газ можна теж лише онлайн. У такому разі паперові рахунки ви вже не отримуватимете. Для цього потрібно:

зареєструватися на https://my.gas.ua/login;

обрати послугу "отримати рахунок online".

Після цього квитанції на наступні місяці формуватимуться в особистому кабінеті споживача.

Знижки на газ

Споживачі, які є клієнтами Нафтогазу, можуть отримати знижку в 1% від суми під час оплати за спожите "блакитне паливо". Щоб отримати відповідний бонус, потрібно лише вчасно розраховуватися за послугу — не пізніше 15 числа щомісяця. При цьому робити це потрібно виключно за допомогою онлайн-сервісів.

