Головна Фінанси Нафтогаз й рахунок за газ — як сплатити без паперової квитанції

Нафтогаз й рахунок за газ — як сплатити без паперової квитанції

Дата публікації: 18 серпня 2025 13:35
Оплата рахунків у Нафтогазі — що робити, якщо не прийшла паперова квитанція
Жінка, квитанція та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальні компанії в Україні поступово відмовляються від практики щомісячно надсилати паперові квитанції споживачам для оплати тієї чи іншої послуги. Наприклад, газопостачальна компанія "Нафтогаз-Україна" пропонує клієнтам самостійно визначитися з тим, як вони хочуть сплачувати рахунки.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити українцям, яким Нафтогаз не надіслав паперову квитанцію. 

Читайте також:

Як сплатити за газ, якщо немає квитанції

Вся необхідна інформація є в особистому кабінеті, розповіли у пресслужбі Нафтогазу. Також там можна дізнатися про свій баланс, сплатити послуги газопостачання та перевірити, скільки спожили газу в цей чи інший місяць.

Якщо ж вам перестали надсилати паперові квитанції, хоча ви від них не відмовлялися, є три варіанти, як отримати рахунки:

  • через особистий кабінет на сайті my.gas.ua;
  • у чатботі GASUA у Viber або Telegram.
  • на електронну пошту (e-mail).

Розплачуватися за спожитий газ можна теж лише онлайн. У такому разі паперові рахунки ви вже не отримуватимете. Для цього потрібно:

  • зареєструватися на https://my.gas.ua/login;
  • обрати послугу "отримати рахунок online".

Після цього квитанції на наступні місяці формуватимуться в особистому кабінеті споживача. 

Знижки на газ

Споживачі, які є клієнтами Нафтогазу, можуть отримати знижку в 1% від суми під час оплати за спожите "блакитне паливо". Щоб отримати відповідний бонус, потрібно лише вчасно розраховуватися за послугу — не пізніше 15 числа щомісяця. При цьому робити це потрібно виключно за допомогою онлайн-сервісів.

Раніше ми розповідали, з яких причин споживачі можуть вимагати перерахунку вартості комунальних послуг. Таку можливість у 2025 році мають не усі українці. 

Також нагадаємо, що у Нафтогазі пояснили, як уникнути заборгованості за спожите паливо. Споживачам потрібно дотримуватися певних правил оплати. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
