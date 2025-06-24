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Головна Фінанси Нафтогаз зробив заяву про борги у платіжках — що треба знати

Нафтогаз зробив заяву про борги у платіжках — що треба знати

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 08:50
Нафтогаз пояснив, як уникнути появи боргів у квитанціях — правила оплати у 2025 році
Квитанції та гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Чому накопичуються борги за спожитий газ Чи потрібно платити за послуги ЖКГ тим, хто за кордоном

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали поради, як уникнути заборгованості у комунальних платіжках за спожитий ресурс, назвавши основні правила оплати у 2025 році. Також розповіли, коли формується розрахунковий обсяг, який може відрізнятися від фактичного споживання природного газу.
 
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нафтогазу.

Чому накопичуються борги за спожитий газ

Як розповіли у компанії, причинами появи заборгованості у платіжках можуть бути поширені помилки самих споживачів природного газу.

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Для того, щоб уникнути накопичення боргу за спожитий газ, клієнтам бажано дотримуватися кількох простих, проте важливих правил:

  1. Потрібно розраховуватися за газ вчасно — до 25 числа кожного місяця. У протилежному випадку несвоєчасна або часткова оплата може призвести до накопичення заборгованості, навіть якщо обсяги споживання були невеликі.
  2. Необхідно бути уважним під час здійснення оплати. Для цього потрібно ретельно перевірити, чи правильно вказано особовий рахунок та реквізити компанії.
  3. Потрібно передавати точні показники з приладу обліку щомісяця. Таке правило допоможе уникнути розрахункових обсягів, які можуть відрізнятися від реального споживання.
Нафтогаз
Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

"Ці прості кроки — своєчасність, уважність та контроль — допоможуть не турбуватися про виникнення можливої заборгованості та уникнути зайвих клопотів", — повідомили у компанії.

У разі виникнення питань щодо заборгованості, клієнти можуть звернутися за роз’ясненнями на е-адресу client@gas.ua або через чат-боти для зручного обслуговування:

  • Telegram: @GASUA;
  • Viber: GASUA.

Якщо людина накопичує борги, то постачальник може подати до суду. У разі винесення рішення про стягнення заборгованості виконавець матиме право:

  • арештовувати майно боржників;
  • арештовувати банківські рахунки, з яких будуть списувати суму для погашення боргу.

Чи потрібно платити за послуги ЖКГ тим, хто за кордоном

Згідно зі статтею 7 закону "Про житлово-комунальні послуги", громадяни, які більш ніж 30 днів не проживають у квартирі чи будинку, мають право не платити за комунальні послуги.

Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до постачальника послуг. При собі потрібно мати довідку чи документ, що підтвердить непроживання в оселі. Надіслати заяву та документи постачальнику можна також онлайн чи поштою.

Проте громадянам все одно доведеться заплатити за опалення та управління багатоквартирним будинком, навіть якщо не проживають у квартирі понад 30 діб.

Раніше ми писали, скільки коштуватиме 1 куб. м природного газу з 1 вересня. У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" повідомили, що тариф діятиме на колишньому рівні.  

Також повідомляли про те, чому сплачені кошти за розподіл газу можуть не зараховуватися через помилки під час розрахунку. Клієнтам радять звертатися до "Газмережі". 

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ гроші борги газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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