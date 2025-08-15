Нафтогаз уточнив, за яким тарифним планом надається знижка на газ

Платіжка за комунальні послуги та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" надає клієнтам можливість отримати знижку на природний газ у разі дотримання певних умов оплати рахунків. Там пояснили, за яким тарифним планом гарантована та коли чекати надходження коштів.

Про це повідомляє пресслужба ГК "Нафтогаз України" на сторінці у соцмережі Facebook.

Правила надання знижки від Нафтогазу

За інформацією Нафтогазу, всім споживачам, які обслуговуються компанією, надається право на знижку в 1% від суми під час оплати блакитного палива. Для того, щоб отримати відповідний бонус, потрібно лише вчасно розраховуватися за послугу — не пізніше 15 числа щомісяця. При цьому робити це потрібно виключно за допомогою онлайн-сервісів.

ГК "Нафтогаз України" надає на вибір наступні способи оплати:

на сайті компанії;

через особистий кабінет;

у чат-ботах GASUA у Viber/Telegram.

Зокрема, на сайті навіть не потрібно проходити процедуру реєстрації. Достатньо лише:

перейти на портал для оплати;

ввести особовий рахунок або адресу;

вказати необхідну суму до сплати;

здійснити оплату.

"Знижка діє, якщо у вас немає боргу, і автоматично з’явиться у наступній платіжці. Вчасна оплата — це і ваша економія, і підтримка енергосистеми України", — йдеться у повідомленні.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Коли слід чекати нарахування знижки

Якщо клієнт зробив повну оплату нарахувань за попередній місяць до 15 числа поточного місяця, то можна розраховувати на надходження знижки. Однак її нарахування відбудеться не одразу. Так, деякі громадяни у соцмережі пишуть, що не отримали бонус, хоч виконали всі умови для нарахування знижки.

У компанії дали пояснення, зазначивши, що знижка в 1% надається на ціну тарифного плану "Фіксований". Виконавши умови для отримання знижки при сплаті в серпні за липень, знижку клієнти отримають у жовтні при оплаті нарахувань за вересень, пояснили у газопостачальній компанії "Нафтогаз України".



