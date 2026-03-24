Надежда на Нацбанк: Ощадбанк отказался от ввоза валюты в Украину

Человек держит доллары в руках.

В украинском Ощадбанке решили поставить на паузу ввоз наличной валюты в Украину из стран Европейского Союза. Это решение связано с незаконным задержанием украинских инкассаторов, которое произошло в Венгрии. Сейчас банк изучает альтернативные пути для для доставки денег.

Об этом во время брифинга заявил председатель правления банка Юрий Кацион, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Ощадбанк и ввоз валюты из ЕС

Глава госбанка подчеркнул, что с тех пор, как произошел инцидент в Венгрии, Ощадбанк не перевозит наличные деньги.

"Мы прорабатываем новые безопасные маршруты транспортировки и доставки с учетом рисков, которые мы почувствовали и увидели, используя территорию Венгрии. Поэтому сейчас прорабатываем более безопасные маршруты", — сказал банкир.

Кацион отметил, что Ощадбанк — единственный среди всех коммерческих банков с лицензией на ввоз наличной валюты из ЕС. Сейчас спрос на валюту покрывает Национальный банк Украины (НБУ), используя собственные резервы.

Юрий Кацион также добавил, что до полномасштабного вторжения валюту перевозили на самолетах через аэропорт "Борисполь". Но из-за войны остался единственный доступный вариант перевозки денег — наземным транспортом примерно раз в неделю.

Сколько валюты получили банки

Как рассказал председатель правления, Ощадбанк поставлял валюту 39 банкам в Украине. Сумма достигает 1 млрд долларов и 800 млн евро. За 2025 год:

в банковских кассах население купило примерно 1,45 млрд долларов и 387 млн евро;

банки выкупили у граждан выкупили 522 млн долларов и 82 млн евро.

Что еще стоит знать

Напомним, у клиентов Ощадбанка могут возникать проблемы с картами, оформленными до полномасштабной войны. Несмотря на то, что действие карт неоднократно пролонгировали и они остаются полноценным платежным средством, со старыми картами могут возникать трудности при оплате онлайн, где необходимо вводить срок действия. Также проблемы с оплатой могут возникнуть у клиентов, которые находятся за границей.

Частые вопросы

Какие тарифы за денежные переводы в Ощадбанке?

Точную информацию о списании за операцию по переводу можно узнать, если знать о тарифном пакете карты и ее типе. Например, если говорить о карте социальную/пенсионную, то комиссия установлена на уровне 1% + 5 гривен. Подробнее о тарифной политике можно узнать, если позвонить на горячую линию банка.

Сколько стоит смс от Ощадбанка ?

С 1 января 2026 года SMS-информирование по операциям по картам подорожало до 40 гривен в месяц (480 гривен в год). За сообщение в Viber банк взимает до 25 гривен в месяц. Для социальных/зарплатных карт цена составляет 15 гривен.