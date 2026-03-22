Срок действия карт Ощадбанка: некоторым клиентам нужен перевыпуск
В государственном "Ощадбанке" уже через несколько месяцев ряду карт будет грозить закрытие, в связи с чем украинцам необходимо обратиться в банковские отделения для уточнения соответствующей информации. Речь идет о тех картах, которые неоднократно пролонгировали из-за завершения срока действия с февраля 2022 года.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банковского учреждения.
Когда очередной дедлайн срока действия карт Ощадбанка
Некоторые клиенты на странице банка в соцсети Facebook интересуются вопросом срока действия карт, оформленных до полномасштабной войны.
По информации банка, пока такие карты могут считаться полноценным платежным средством. Ими можно свободно:
- Рассчитываться в торговых сетях;
- Осуществлять денежные переводы;
- Снимать наличные в банкоматах;
- Выполнять другие операции.
Только могут возникнуть неудобства со старыми картами при оплате онлайн, где необходимо вводить срок действия. Также трудности возможны у тех, кто находится за рубежом.
В целом, согласно планам банка, карты с неоднократно продленным сроком действия будут действительны до конца 30 июня текущего года. После этого часть из них могут закрыть. Учитывая это, клиентам стоит обратиться в банк для уточнения информации и при необходимости — осуществить перевыпуск, чтобы не остаться без доступа к счетам.
В частности, своевременную замену карт должны сделать граждане, которые находятся за пределами страны. Согласно правилам банка, они по возможности могут или лично прийти в отделение, или сделать это через доверенное лицо.
Как проверить действительность карты Ощада
По данным финучреждения, для проверки сведений о картах надо позвонить в контакт-центр с финансового номера телефона, привязанного к карте.
Уточнить информацию об обновлении карт можно по следующим каналам связи с банком:
- контакт-центр: 0-800-210-800;
- веб-звонок на официальном сайте банка;
- звонок в вайбер.
В то же время, клиенты, которые являются владельцами старых карт, и находятся за рубежом, могут осуществить проверку, позвонив с финансового номера телефона в банк по следующему номеру: 044-247-84-18.
Частые вопросы
Кто потерял доступ к счетам в Ощадбанке в 2026 году
В этом году банк закрыл ряд карт гражданам, срок которых истек с февраля 2022 года, однако большинству в очередной раз было продлено действие.
Под блокировку попали такие типы карт:
- со сроком действия, который завершился в период с февраля 2022-го по октябрь 2025-го, и по которым в сентябре-октябре 2025-го не происходило финопераций;
- со сроком действия, который подошел к концу с февраля 2022-го по октябрь 2025-го с нулевым счетом и отсутствием за шесть месяцев движения средств.
Как избежать блокировки карт в Ощадбанке
Клиентам может грозить блокировка счетов и по другим причинам. Это может произойти из-за закона о финансовом мониторинге. Чтобы не иметь подобных проблем, стоит придерживаться таких рекомендаций:
- не совершать необычно большое количество переводов;
- не получать за короткий период большое количество переводов от разных лиц;
- не вносить большой объем наличных через терминалы;
- указать официальный доход, который будет превышать возможные расходы в течение месяца.
В случае блокировки счета из-за финмониторинга банк может попросить дополнительные документы для подтверждения легальности источников происхождения средств.
