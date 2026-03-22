Главная Финансы Срок действия карт Ощадбанка: некоторым клиентам нужен перевыпуск

Срок действия карт Ощадбанка: некоторым клиентам нужен перевыпуск

Дата публикации 22 марта 2026 06:01
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" уже через несколько месяцев ряду карт будет грозить закрытие, в связи с чем украинцам необходимо обратиться в банковские отделения для уточнения соответствующей информации. Речь идет о тех картах, которые неоднократно пролонгировали из-за завершения срока действия с февраля 2022 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банковского учреждения.

Некоторые клиенты на странице банка в соцсети Facebook интересуются вопросом срока действия карт, оформленных до полномасштабной войны.

По информации банка, пока такие карты могут считаться полноценным платежным средством. Ими можно свободно:

  1. Рассчитываться в торговых сетях;
  2. Осуществлять денежные переводы;
  3. Снимать наличные в банкоматах;
  4. Выполнять другие операции.

Только могут возникнуть неудобства со старыми картами при оплате онлайн, где необходимо вводить срок действия. Также трудности возможны у тех, кто находится за рубежом.

В целом, согласно планам банка, карты с неоднократно продленным сроком действия будут действительны до конца 30 июня текущего года. После этого часть из них могут закрыть. Учитывая это, клиентам стоит обратиться в банк для уточнения информации и при необходимости — осуществить перевыпуск, чтобы не остаться без доступа к счетам.

В частности, своевременную замену карт должны сделать граждане, которые находятся за пределами страны. Согласно правилам банка, они по возможности могут или лично прийти в отделение, или сделать это через доверенное лицо.

Как проверить действительность карты Ощада

По данным финучреждения, для проверки сведений о картах надо позвонить в контакт-центр с финансового номера телефона, привязанного к карте.

Уточнить информацию об обновлении карт можно по следующим каналам связи с банком:

  • контакт-центр: 0-800-210-800;
  • веб-звонок на официальном сайте банка;
  • звонок в вайбер.

В то же время, клиенты, которые являются владельцами старых карт, и находятся за рубежом, могут осуществить проверку, позвонив с финансового номера телефона в банк по следующему номеру: 044-247-84-18.

Ранее мы сообщали, что Ощадбанк может взимать с заблокированных карт по 900 грн. Речь идет о проблеме блокировки ВИП-карт тем, кто находится за границей и не может прибыть в отделение для предоставления необходимых документов в рамках финмониторинга.

Также писали, что в Ощадбанке некоторые клиенты не могут оформить помощь от государства, ведь необходимо ехать в те отделения в регионах, где были открыты счета ПФУ. С такой проблемой столкнулись те, кто переехал.

Частые вопросы

Кто потерял доступ к счетам в Ощадбанке в 2026 году

В этом году банк закрыл ряд карт гражданам, срок которых истек с февраля 2022 года, однако большинству в очередной раз было продлено действие.

Под блокировку попали такие типы карт:

  • со сроком действия, который завершился в период с февраля 2022-го по октябрь 2025-го, и по которым в сентябре-октябре 2025-го не происходило финопераций;
  • со сроком действия, который подошел к концу с февраля 2022-го по октябрь 2025-го с нулевым счетом и отсутствием за шесть месяцев движения средств.

Как избежать блокировки карт в Ощадбанке

Клиентам может грозить блокировка счетов и по другим причинам. Это может произойти из-за закона о финансовом мониторинге. Чтобы не иметь подобных проблем, стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • не совершать необычно большое количество переводов;
  • не получать за короткий период большое количество переводов от разных лиц;
  • не вносить большой объем наличных через терминалы;
  • указать официальный доход, который будет превышать возможные расходы в течение месяца.

В случае блокировки счета из-за финмониторинга банк может попросить дополнительные документы для подтверждения легальности источников происхождения средств.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
