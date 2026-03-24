Комиссии в Ощадбанке: некоторые клиенты могут не платить 500 грн
Госфинучреждение "Ощадбанк" взимает с клиентов за одну из популярных услуг около 500 грн в 2026 году. Речь идет о повышенной плате за сервис по информированию движения средств по счету, однако не все граждане могут за него платить.
Правила оплаты за информирование в Ощадбанке
По данным финучреждения, в этом году в продуктовом комитете банка поддержали решение поднять тарифы на часть услуг для текущих счетов клиентов с использованием карт. Новые цены ввели только для части тарифных пакетов.
Повысилась стоимость информирования о движении средств по счетам. Теперь такой сервис обходится дороже для трех банковских продуктов.
- тарифного пакета "Моя карта";
- тарифного пакета "MORE"
- тарифного пакета "Детская карта".
По новым правилам, цены в зависимости от каналов информирования теперь следующие:
- SMS-сообщения — подскочили с 25 грн до 40 грн/мес;
- Viber — выросли с 15 грн до 25 грн/мес.
Учитывая это, клиентам теперь приходится платить за год за сервис SMS-информирования от банка 480 грн.
Кто может не платить за отправку сообщений от Ощадбанка
В целом для клиентов финучреждения предусмотрены несколько каналов на выбор для получения уведомлений от банка: Push-уведомления в "Мобильном Ощаде", Viber, SMS и E-mail.
Подключить информирование можно самостоятельно через приложение "Мобильный Ощад". Также можно изменить способ получения сообщений или вовсе отказаться.
В частности, около 500 грн за подключенное информирование можно не платить, если перейти на Push-уведомления в приложении Ощадбанк и отключив платные смс-сообщения.
Для этого необходимо обратиться в банковское учреждение и написать соответствующее заявление. С собой необходимо иметь смартфон с номером телефона, к которому привязан счет, и паспорт.
Ранее сообщалось, что в Ощадбанке некоторым картам будет грозит закрытие. Поэтому клиентам стоит обратиться в отделения банка для уточнения такой информации, чтобы не остаться без доступа к счету.
Также мы писали, что клиенты Ощадбанка могут ежемесячно получать 3 000 грн в соответствии с программой "Нацкэшбэк" весной текущего года. С марта начисление выплат происходит по-новому: вместо прежних 10% можно получить 5% или 15%.
Частые вопросы
Какие еще пересмотрели тарифы
В 2026 году в Ощадбанке пересмотрели цены на ряд услуг. В частности, повысили стоимость сервиса по предоставлению выписки о движении средств на счете в кассах банка. Сейчас такая услуга обойдется в 150 грн, тогда как в прошлом году сервис стоил 100 грн.
Кроме того, установили новые тарифы на информирование об остатке на счете в кассах, терминалах и банкоматах Ощадбанка. Сейчас взимают 5 грн, а раньше услуга стоила 3 грн. За первый запрос комиссия не взимается. Также не предусмотрена плата за осуществление попытки расчета на сумму, превышающую доступную на карте.
Какие взимают комиссии по умолчанию в Ощадбанке
В финучреждении предусмотрено списание двух видов комиссии по умолчанию. Согласно внутренним правилам, речь идет о взимании платы за обслуживание активных счетов (для некоторых карт) и за обслуживание неактивных счетов.
В частности, во избежание платы за неактивный счет, клиенту необходимо лично прибыть в банковское отделение и подать соответствующее заявление. Закрытие карты дистанционно невозможно. Сделать это можно только в отделении, где была выдана, или в той же области. Однако, если на карте есть задолженность, ее нужно погасить, иначе счет не закроют и в дальнейшем начнут начислять комиссию. Автоматически аннулировать карту могут только через три года, если не будет никакого движения средств по счету.
