Комиссии в Ощадбанке: некоторые клиенты могут не платить 500 грн

Госфинучреждение "Ощадбанк" взимает с клиентов за одну из популярных услуг около 500 грн в 2026 году. Речь идет о повышенной плате за сервис по информированию движения средств по счету, однако не все граждане могут за него платить.

Правила оплаты за информирование в Ощадбанке

По данным финучреждения, в этом году в продуктовом комитете банка поддержали решение поднять тарифы на часть услуг для текущих счетов клиентов с использованием карт. Новые цены ввели только для части тарифных пакетов.

Повысилась стоимость информирования о движении средств по счетам. Теперь такой сервис обходится дороже для трех банковских продуктов.

тарифного пакета "Моя карта";

тарифного пакета "MORE"

тарифного пакета "Детская карта".

По новым правилам, цены в зависимости от каналов информирования теперь следующие:

SMS-сообщения — подскочили с 25 грн до 40 грн/мес; Viber — выросли с 15 грн до 25 грн/мес.

Учитывая это, клиентам теперь приходится платить за год за сервис SMS-информирования от банка 480 грн.

Кто может не платить за отправку сообщений от Ощадбанка

В целом для клиентов финучреждения предусмотрены несколько каналов на выбор для получения уведомлений от банка: Push-уведомления в "Мобильном Ощаде", Viber, SMS и E-mail.

Подключить информирование можно самостоятельно через приложение "Мобильный Ощад". Также можно изменить способ получения сообщений или вовсе отказаться.

В частности, около 500 грн за подключенное информирование можно не платить, если перейти на Push-уведомления в приложении Ощадбанк и отключив платные смс-сообщения.

Для этого необходимо обратиться в банковское учреждение и написать соответствующее заявление. С собой необходимо иметь смартфон с номером телефона, к которому привязан счет, и паспорт.



Частые вопросы

Какие еще пересмотрели тарифы

В 2026 году в Ощадбанке пересмотрели цены на ряд услуг. В частности, повысили стоимость сервиса по предоставлению выписки о движении средств на счете в кассах банка. Сейчас такая услуга обойдется в 150 грн, тогда как в прошлом году сервис стоил 100 грн.

Кроме того, установили новые тарифы на информирование об остатке на счете в кассах, терминалах и банкоматах Ощадбанка. Сейчас взимают 5 грн, а раньше услуга стоила 3 грн. За первый запрос комиссия не взимается. Также не предусмотрена плата за осуществление попытки расчета на сумму, превышающую доступную на карте.

Какие взимают комиссии по умолчанию в Ощадбанке

В финучреждении предусмотрено списание двух видов комиссии по умолчанию. Согласно внутренним правилам, речь идет о взимании платы за обслуживание активных счетов (для некоторых карт) и за обслуживание неактивных счетов.

В частности, во избежание платы за неактивный счет, клиенту необходимо лично прибыть в банковское отделение и подать соответствующее заявление. Закрытие карты дистанционно невозможно. Сделать это можно только в отделении, где была выдана, или в той же области. Однако, если на карте есть задолженность, ее нужно погасить, иначе счет не закроют и в дальнейшем начнут начислять комиссию. Автоматически аннулировать карту могут только через три года, если не будет никакого движения средств по счету.