Надія на Нацбанк: Ощадбанк відмовився від ввезення валюти в Україну

В українському Ощадбанку вирішили поставити на паузу завезення готівкової валюти в Україну з країн Європейського Союзу. Це рішення пов'язане з незаконним затриманням українських інкасаторів, яке сталося в Угорщині. Наразі банк вивчає альтернативні шляхи для для доставки грошей.

Про це під час брифінгу заявив голова правління банку Юрій Каціон, передає Новини.LIVE.

Ощадбанк і ввезення валюти з ЄС

Очільник держбанку підкреслив, що відколи стався інцидент в Угорщині, Ощадбанк не перевозить готівкові гроші.

"Ми пропрацьовуємо нові безпечні маршрути транспортування і доставки з урахуванням ризиків, які ми відчули і побачили, використовуючи територію Угорщини. Тому зараз пропрацьовуємо більш безпечні маршрути", — сказав банкір.

Каціон зауважив, що Ощадбанк — єдиний з-поміж усіх комерційних банків з ліцензією на ввезення готівкової валюти з ЄС. Наразі попит на валюту покриває Національний банк України (НБУ), використовуючи власні резерви.

Юрій Каціон також додав, що до повномасштабного вторгнення валюту перевозили на літаках через аеропорт "Бориспіль". Та через війну залишився єдиний доступний варіант перевезення грошей — наземним транспортом приблизно раз на тиждень.

Скільки валюти отримали банки

Як розповів голова правління, Ощадбанк постачав валюту 39 банкам в Україні. Сума сягає 1 млрд доларів та 800 млн євро. За 2025 рік:

у банківських касах населення купило приблизно 1,45 млрд доларів і 387 млн євро;

банки викупили у громадян викупили 522 млн доларів і 82 млн євро.

Нагадаємо, у клієнтів Ощадбанку можуть виникати проблеми з картками, оформленими до повномасштабної війни. Попри те, що дію карток неодноразово пролонгували й вони залишаються повноцінним платіжним засобом, зі старими картками можуть виникати труднощі під час оплати онлайн, де необхідно вводити термін дії. Також негаразди з оплатою можуть виникнути у клієнтів, які перебувають за кордоном.

Часті питання

Які тарифи за грошові перекази в Ощадбанку?

Точну інформацію про списання за операцію з переказу можна дізнатися, якщо знати про тарифний пакет карти та її тип. Наприклд, якщо говорити про карту соціальну/пенсійну, то комісія встановлена на рівні 1% + 5 гривень. Детальніше про тарифну політику можна дізнатися, якщо подзвонити на гарячу лінію банку.

Скільки ко штує смс від Ощадбанку?

З 1 січня 2026 року SMS-інформування щодо операцій за картками подорожчало до 40 гривень на місяць (480 гривень на рік). За повідомлення у Viber банк стягує до 25 гривень на місяць. Для соціальних/зарплатних карток ціна становить 15 гривень.