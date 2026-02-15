Видео
Главная Финансы На Укрпоште появится новая услуга — что получат клиенты

На Укрпоште появится новая услуга — что получат клиенты

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 15:30
Укрпошта готовит нововведения — как изменится отправка посылок и работа почтальонов
Люди возле отделения Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году на Укрпоште произойдут изменения, которые должны улучшить сервис для клиентов. Украинцы, например, по-новому будут оплачивать посылки.

Об этом сказал генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский в интервью изданию РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подробнее о нововведениях

По словам Игоря Смелянского, в приложении Укрпошты реализуют возможность оплачивать посылки и управлять ими. Это нововведение обещают внедрить до конца февраля 2026 года.

К тому же до конца лета всем почтальонам предоставят мини компьютеры "3 в 1" — POS-терминал. Клиенты смогут оплачивать услуги карточками, а сами терминалы будут работать до 8 часов без света.

"Почему это важно? Потому что в городе, генераторы хотя бы окупаются. Если вы смотрите на село, то генератор только на топливе "съест" там 15 000 гривен в месяц. Они "съедают" больше, чем прибыль того отделения", — сказал Смелянский.

Он добавил, что компания уже приобрела мини компьютеры и сейчас дорабатывается софт.

Что еще стоит знать

Напомним, с 2026 года все международные посылки Укрпошты, за которыми получатель за рубежом так и не пришел, отправитель будет возвращать бесплатно. Ранее за возврат посылок клиенты платили от 30 до 100 долларов.

Заметим, что по состоянию на этот год с Укрпочты можно отправить посылку в более 230 стран мира.

Ранее мы писали о зарплатах на Укрпочте. Известно, сколько денег за месяц работы зарабатывает почтальон. Узнавайте также, какую услугу Укрпошта будет предоставлять украинцам до 28 февраля.

Укрпошта Игорь Смелянский почта посылки оплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
