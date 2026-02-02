Укрпошта заявила о важных изменениях — почему компания приняла решение о ребрендинге

Люди возле отделения Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" объявил об обновлении. Компания изменила логотип и фирменный шрифт.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

Что известно об изменениях

2 февраля 2026 года национальный почтовый оператор "Укрпошта" празднует свое 32-летие. К этой дате компания представила масштабный ребрендинг, который включает обновление логотипа и фирменного шрифта. Новую айдентику для оператора разработало агентство Spiilka Design Büro.

"В новом бренде символ присутствия на карте ("пин") уступил место почтовому рожку в форме буквы "У" — простой, но одновременно глубокой и родной для всех украинцев", — пояснили в компании.

Там также добавили, что Укрпошта меняла брендинг в ключевые моменты своей истории. К тому же каждая такая трансформация фиксировала определенный этап развития страны:

1992 год — почтовый рожок как символ института, который только формировался как украинская почта;

2009 год — летучий конверт и стремление к скорости и модернизации;

2017 год — рожок и "пин", провозглашавшие принцип "Укрпошта есть везде";

2026 год — акцент на смыслах во всем украинском и родном.

Отмечается, что, обновляя стиль бренда, дизайнеры усилили его украинскую идентичность.

"В классическом почтовом рожке они увидели букву "У". Букву, с которой начинается Украина. Также вернули комбинацию синего и желтого цветов и создали новые шрифты на основе украинской почтовой эстетики", — добавили в компании.

Как Укрпошта будет внедрять изменения

Обновленный фирменный стиль постепенно будут интегрировать во все цифровые и офлайн-каналы компании, в частности это:

мобильное приложение Укрпошты;

сеть почтоматов;

новые служебные автомобили;

корпоративная одежда работников.

В то же время предыдущий бренд и в дальнейшем будет использоваться на действующих вывесках, рекламных конструкциях и других носителях. В компании объясняют, что это позволит избежать лишних расходов и проводить ребрендинг без дополнительной финансовой нагрузки.

В Укрпоште отмечают, что обновление бренда в 2026 году стало логичным итогом масштабных внутренних изменений. В последние годы предприятие полностью автоматизировало сортировочные процессы, благодаря чему уровень своевременной доставки вырос до 95-98%.

Также было запущено модернизированное приложение "Укрпошта 2.0", в котором оформление отправлений и отслеживание посылок занимают всего несколько секунд.

Параллельно компания расширяет сеть собственных почтоматов, работающих круглосуточно рядом с жильем клиентов, и продолжает обновлять автопарк, несмотря на вызовы полномасштабной войны.

