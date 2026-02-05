Відео
Головна Фінанси Премії за кожну посилку — Смілянський назвав реальні зарплати на Укрпошті

Премії за кожну посилку — Смілянський назвав реальні зарплати на Укрпошті

Дата публікації: 5 лютого 2026 16:54
Зарплати на Укрпошті — Смілянський відповів на закиди й назвав реальні суми
Операторка відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

Питання рівня заробітних плат на Укрпошті вже не перший рік залишається предметом активних суспільних дискусій та критики. У соцмережах регулярно з'являються обговорення низьких доходів у компанії. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський публічно відповів на закиди й назвав реальні суми, які, за його словами, отримують співробітники підприємства.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на допис Ігоря Смілянського у Telegram.

Читайте також:

"Протягом останніх двох днів одним із найбільш популярних дописів у категорії "краще б ви замість ребрендингу" були пропозиції експертів щодо "мінімальних і рабських зарплат" у відділеннях Укрпошти та того, як це впливає на кількість персоналу", — йдеться у дописі.

Скільки реально заробляють листоноші Укрпошти

Смілянський підтвердив, що Укрпошта, як і багато інших компаній, відчуває дефіцит кадрів. Очільник компанії не став заперечувати й те, що деякі працівники отримують мінімальну заробітну плату в 8 650 гривень на місяць, зокрема це листоноші в селах.

Проте, за його словами ця зарплата — лише за сам факт приходу на відділення. За фактичне виконання роботи працівники отримують додаткові премії:

  • 3 грн — за кожну доставлену пенсію;
  • 5 гривень — за кожне оформлення передплати газет;
  • 50 копійок — за кожну доставлену газету;
  • 25 копійок  — за кожен доставлений лист чи рахунок на сплату комунальних платежів;
  • 5% — від суми проданих товарів.

Тобто, чим більший обсяг роботи виконують листоноші, тим вищу зарплату отримують за місяць.

Скільки отримують працівники Укрпошти у містах

Смілянський оприлюднив інфографіку з середніми зарплатами начальників відділень та операторів Укрпошти за грудень 2025 року.

зарплати Укрпошта
Зарплати працівників Укрпошти. Фото: Ігор Смілянський, Telegram

Наведені дані свідчать, що найвищу зарплату отримують працівники у Києві  — начальник відділення 29 000 грн на місяць в середньому, оператор — 21 000 грн.

У Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому начальники відділень отримують 21 000-22 000 грн на місяць, оператори — 17 000 грн.

"Як бачите, про мінімальну зарплату мова не йде. У Києві начальник відділення може отримувати 30 000+, залежно від обсягів", — зазначив очільник Укрпошти.

Він додав, що у містах для працівників компанії теж працює система преміювання

  • за кожну прийняту та видану посилку чи лист — від 1 до 20 грн;
  • за кожен платіж — 1 грн.

Окремо є премія за якість обслуговування. Тож чим краще оператор обслуговує клієнтів (це вимірюється опитуванням), тим більшою є його зарплата (+10% до премії).

Щоб залучити персонал та укомплектувати відділення в Києві, на перший квартал 2026 року Укрпошта вводить бонус при прийнятті на роботу у розмірі 5 000 грн для всіх нових начальників та операторів відділень. Особливо компанія зацікавлена у студентах.

Також Укрпошта фінансує літній відпочинок дітей працівників — у 2025 році на це виділили понад 18 млн грн.

Смілянський наголосив, що наведені цифри — це "біла" офіційна зарплата за 40 робочих годин на тиждень. При цьому в компанії є адаптивні графіки. Усі працівники мають оплачувані відпустки тощо.

Чи може Укрпошта платити своїм працівникам більше 

Смілянський зазначив, що підвищити базові зарплати значною мірою складно через скорочення обсягів традиційних поштових послуг: доставлення листів, газет та пенсій щороку падає на 10–15%, тенденція спостерігається у всіх країнах. Через це поштові оператори багатьох країн отримують державні субсидії для підтримки своєї діяльності. Наприклад:

  • Польща — 170 млн євро на рік,
  • Бельгія — 120 млн євро на рік,
  • Франція — понад 500 млн євро на рік.

"Що отримує Укрпошта з бюджету? Нуль. Напишу іще цифрою - 0. Укрпошта не отримує, а сплатила до бюджету понад 3 мільярди гривень податків. Тому чи хотів би я платити більше листоношам? Так. Але зараз ми робимо те, що можливо", — наголосив генеральний директор компанії. 

Наостанок Смілянський закликав клієнтів активніше користуватися послугами Укрпошти, адже це безпосередньо впливає на зарплати співробітників.

Він додав, що за грудень 2025 року працівники мережі — начальники, листоноші та оператори — отримали рекордну премію в 50 млн грн. І чим частіше клієнти користуються послугами компанії, тим більшими стають ці премії.

Раніше ми розповідали, які зміни запровадила Укрпошта.

Також дізнавайтеся, до якої дати треба витрати "зимову" 1 000 грн, отриману на Укрпошті.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
