Зарплати на Укрпошті — Смілянський відповів на закиди й назвав реальні суми

Питання рівня заробітних плат на Укрпошті вже не перший рік залишається предметом активних суспільних дискусій та критики. У соцмережах регулярно з'являються обговорення низьких доходів у компанії. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський публічно відповів на закиди й назвав реальні суми, які, за його словами, отримують співробітники підприємства.

"Протягом останніх двох днів одним із найбільш популярних дописів у категорії "краще б ви замість ребрендингу" були пропозиції експертів щодо "мінімальних і рабських зарплат" у відділеннях Укрпошти та того, як це впливає на кількість персоналу", — йдеться у дописі.

Скільки реально заробляють листоноші Укрпошти

Смілянський підтвердив, що Укрпошта, як і багато інших компаній, відчуває дефіцит кадрів. Очільник компанії не став заперечувати й те, що деякі працівники отримують мінімальну заробітну плату в 8 650 гривень на місяць, зокрема це листоноші в селах.

Проте, за його словами ця зарплата — лише за сам факт приходу на відділення. За фактичне виконання роботи працівники отримують додаткові премії:

3 грн — за кожну доставлену пенсію;

5 гривень — за кожне оформлення передплати газет;

50 копійок — за кожну доставлену газету;

25 копійок — за кожен доставлений лист чи рахунок на сплату комунальних платежів;

5% — від суми проданих товарів.

Тобто, чим більший обсяг роботи виконують листоноші, тим вищу зарплату отримують за місяць.

Скільки отримують працівники Укрпошти у містах

Смілянський оприлюднив інфографіку з середніми зарплатами начальників відділень та операторів Укрпошти за грудень 2025 року.

Зарплати працівників Укрпошти. Фото: Ігор Смілянський, Telegram

Наведені дані свідчать, що найвищу зарплату отримують працівники у Києві — начальник відділення 29 000 грн на місяць в середньому, оператор — 21 000 грн.

У Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому начальники відділень отримують 21 000-22 000 грн на місяць, оператори — 17 000 грн.

"Як бачите, про мінімальну зарплату мова не йде. У Києві начальник відділення може отримувати 30 000+, залежно від обсягів", — зазначив очільник Укрпошти.

Він додав, що у містах для працівників компанії теж працює система преміювання

за кожну прийняту та видану посилку чи лист — від 1 до 20 грн;

за кожен платіж — 1 грн.

Окремо є премія за якість обслуговування. Тож чим краще оператор обслуговує клієнтів (це вимірюється опитуванням), тим більшою є його зарплата (+10% до премії).

Щоб залучити персонал та укомплектувати відділення в Києві, на перший квартал 2026 року Укрпошта вводить бонус при прийнятті на роботу у розмірі 5 000 грн для всіх нових начальників та операторів відділень. Особливо компанія зацікавлена у студентах.

Також Укрпошта фінансує літній відпочинок дітей працівників — у 2025 році на це виділили понад 18 млн грн.

Смілянський наголосив, що наведені цифри — це "біла" офіційна зарплата за 40 робочих годин на тиждень. При цьому в компанії є адаптивні графіки. Усі працівники мають оплачувані відпустки тощо.

Чи може Укрпошта платити своїм працівникам більше

Смілянський зазначив, що підвищити базові зарплати значною мірою складно через скорочення обсягів традиційних поштових послуг: доставлення листів, газет та пенсій щороку падає на 10–15%, тенденція спостерігається у всіх країнах. Через це поштові оператори багатьох країн отримують державні субсидії для підтримки своєї діяльності. Наприклад:

Польща — 170 млн євро на рік,

Бельгія — 120 млн євро на рік,

Франція — понад 500 млн євро на рік.

"Що отримує Укрпошта з бюджету? Нуль. Напишу іще цифрою - 0. Укрпошта не отримує, а сплатила до бюджету понад 3 мільярди гривень податків. Тому чи хотів би я платити більше листоношам? Так. Але зараз ми робимо те, що можливо", — наголосив генеральний директор компанії.

Наостанок Смілянський закликав клієнтів активніше користуватися послугами Укрпошти, адже це безпосередньо впливає на зарплати співробітників.

Він додав, що за грудень 2025 року працівники мережі — начальники, листоноші та оператори — отримали рекордну премію в 50 млн грн. І чим частіше клієнти користуються послугами компанії, тим більшими стають ці премії.

