Тарифы на доставку на Укрпоште — что предлагают для бизнеса

На Укрпочте появился тариф с особыми условиями для украинского бизнеса. Это позволит предпринимателям по крайней мере до конца марта 2026 года экономить на доставке своих посылок.

Об этом сообщается на сайте Укрпошты.

Укрпочта для бизнеса

Спецусловия, как отмечается, ввели для бизнеса, который работает с KeyCRM — украинской системой для автоматизации любого бизнеса в "едином окне". Особенность сотрудничества между бизнесом и Укрпоштой заключается в том, что предприниматели будут платить за доставку своих посылок по тарифу "Базовый", но на самом деле им будут предоставлять услугу по тарифу "Приоритетный".

Это означает, что:

доставка будет стоить от 40 гривен;

заказы по Украине будут доставляться до 3 дней;

отправлять посылки можно в самые отдаленные точки страны, если там работает отделение Укрпошты.

"Укрпошта последовательно развивает партнерства с CRM-платформами и сервисами e-com, чтобы украинский бизнес имел доступ к выгодным тарифам и быстрой доставки в каждый уголок страны", — говорится в сообщении.

Как получить услугу

Для этого нужно воспользоваться API-ключами KeyCRM. Особые условия для бизнеса на доставку посылок будут действовать до 31 марта 2026 года.

Ранее мы писали, как будут работать отделения Укрпошти и Новой почты на зимние праздники. Известно, когда будет полноценный выходной. Также мы писали о первом почтомате от Укрпошти. Его установили в Киеве.