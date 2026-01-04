Видео
Финансы На Укрпочте подешевела доставка посылок — кто заплатит меньше

На Укрпочте подешевела доставка посылок — кто заплатит меньше

Дата публикации 4 января 2026 13:00
Тарифы на доставку на Укрпоште — что предлагают для бизнеса
Отделение Укрпочты. Фото: Новини.LIVE

На Укрпочте появился тариф с особыми условиями для украинского бизнеса. Это позволит предпринимателям по крайней мере до конца марта 2026 года экономить на доставке своих посылок.

Об этом сообщается на сайте Укрпошты.

Читайте также:

Укрпочта для бизнеса

Спецусловия, как отмечается, ввели для бизнеса, который работает с KeyCRM — украинской системой для автоматизации любого бизнеса в "едином окне". Особенность сотрудничества между бизнесом и Укрпоштой заключается в том, что предприниматели будут платить за доставку своих посылок по тарифу "Базовый", но на самом деле им будут предоставлять услугу по тарифу "Приоритетный".

Это означает, что:

  • доставка будет стоить от 40 гривен;
  • заказы по Украине будут доставляться до 3 дней;
  • отправлять посылки можно в самые отдаленные точки страны, если там работает отделение Укрпошты.

"Укрпошта последовательно развивает партнерства с CRM-платформами и сервисами e-com, чтобы украинский бизнес имел доступ к выгодным тарифам и быстрой доставки в каждый уголок страны", — говорится в сообщении.

Как получить услугу

Для этого нужно воспользоваться API-ключами KeyCRM. Особые условия для бизнеса на доставку посылок будут действовать до 31 марта 2026 года.

Ранее мы писали, как будут работать отделения Укрпошти и Новой почты на зимние праздники. Известно, когда будет полноценный выходной. Также мы писали о первом почтомате от Укрпошти. Его установили в Киеве.

Укрпошта почта бизнес посылки доставка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
