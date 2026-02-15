Відео
Головна Фінанси На Укрпошті з'явиться нова послуга — що отримають клієнти

На Укрпошті з'явиться нова послуга — що отримають клієнти

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 15:30
Укрпошта готує нововведення — як зміниться відправка посилок та робота листонош
Люди біля відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році на Укрпошті відбудуться зміни, які мають покращити сервіс для клієнтів. Українці, наприклад, по-новому оплачуватимуть посилки.

Про це сказав генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський в інтерв'ю виданню РБК-Україна, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Детальніше про нововведення

За словами Ігоря Смілянського, у додатку Укрпошти реалізують можливість оплачувати посилки та керувати ними. Це нововведення обіцяють впровадити до кінця лютого 2026 року. 

До того ж до кінця літа усім листоношам нададуть міні комп'ютери "3 в 1" — POS-термінал. Клієнти зможуть оплачувати послуги картками, а самі термінали працюватимуть до 8 годин без світла.

"Чому це важливо? Тому що у місті, генератори хоча б окупаються. Якщо ви дивитеся на село, то генератор тільки на паливі "з'їсть" там 15 000 гривень на місяць. Вони "з'їдають" більше, ніж прибуток того відділення", — сказав Смілянський. 

Він додав, що компанія вже придбала міні комп'ютери й наразі доопрацьовується софт. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, з 2026 року усі міжнародні посилки Укрпошти, за якими отримувач за кордоном так і не прийшов, відправник повертатиме безкоштовно. Раніше за повернення посилок клієнти платили від 30 до 100 доларів.

Зауважимо, що станом на цей рік з Укрпошти можна відправити посилку у понад 230 країн світу.

Раніше ми писали про зарплати на Укрпошті. Відомо, скільки грошей за місяць роботи заробляє листоноша. Дізнавайтесь також, яку послугу Укрпошта надаватиме українцям до 28 лютого. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
