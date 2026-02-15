Укрпошта готує нововведення — як зміниться відправка посилок та робота листонош

На Укрпошті з'явиться нова послуга — що отримають клієнти
У 2026 році на Укрпошті відбудуться зміни, які мають покращити сервіс для клієнтів. Українці, наприклад, по-новому оплачуватимуть посилки.
Про це сказав генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський в інтерв'ю виданню РБК-Україна, передає Новини.LIVE.
Детальніше про нововведення
За словами Ігоря Смілянського, у додатку Укрпошти реалізують можливість оплачувати посилки та керувати ними. Це нововведення обіцяють впровадити до кінця лютого 2026 року.
До того ж до кінця літа усім листоношам нададуть міні комп'ютери "3 в 1" — POS-термінал. Клієнти зможуть оплачувати послуги картками, а самі термінали працюватимуть до 8 годин без світла.
"Чому це важливо? Тому що у місті, генератори хоча б окупаються. Якщо ви дивитеся на село, то генератор тільки на паливі "з'їсть" там 15 000 гривень на місяць. Вони "з'їдають" більше, ніж прибуток того відділення", — сказав Смілянський.
Він додав, що компанія вже придбала міні комп'ютери й наразі доопрацьовується софт.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з 2026 року усі міжнародні посилки Укрпошти, за якими отримувач за кордоном так і не прийшов, відправник повертатиме безкоштовно. Раніше за повернення посилок клієнти платили від 30 до 100 доларів.
Зауважимо, що станом на цей рік з Укрпошти можна відправити посилку у понад 230 країн світу.
Раніше ми писали про зарплати на Укрпошті. Відомо, скільки грошей за місяць роботи заробляє листоноша.
