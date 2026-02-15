Укрпошта готує нововведення — як зміниться відправка посилок та робота листонош

Люди біля відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році на Укрпошті відбудуться зміни, які мають покращити сервіс для клієнтів. Українці, наприклад, по-новому оплачуватимуть посилки.

Про це сказав генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський в інтерв'ю виданню РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Детальніше про нововведення

За словами Ігоря Смілянського, у додатку Укрпошти реалізують можливість оплачувати посилки та керувати ними. Це нововведення обіцяють впровадити до кінця лютого 2026 року.

До того ж до кінця літа усім листоношам нададуть міні комп'ютери "3 в 1" — POS-термінал. Клієнти зможуть оплачувати послуги картками, а самі термінали працюватимуть до 8 годин без світла.

"Чому це важливо? Тому що у місті, генератори хоча б окупаються. Якщо ви дивитеся на село, то генератор тільки на паливі "з'їсть" там 15 000 гривень на місяць. Вони "з'їдають" більше, ніж прибуток того відділення", — сказав Смілянський.

Він додав, що компанія вже придбала міні комп'ютери й наразі доопрацьовується софт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 2026 року усі міжнародні посилки Укрпошти, за якими отримувач за кордоном так і не прийшов, відправник повертатиме безкоштовно. Раніше за повернення посилок клієнти платили від 30 до 100 доларів.

Зауважимо, що станом на цей рік з Укрпошти можна відправити посилку у понад 230 країн світу.

Раніше ми писали про зарплати на Укрпошті. Відомо, скільки грошей за місяць роботи заробляє листоноша. Дізнавайтесь також, яку послугу Укрпошта надаватиме українцям до 28 лютого.