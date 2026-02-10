Укрпочта бесплатно будет возвращать международные посылки - детали

Люди проходят мимо отделения Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

С 10 февраля 2026 года все международные посылки, отправленные за границу, но не полученные адресатом, Укрпошта будет возвращать бесплатно. Ранее такая услуга оценивалась от 30 до 100 долларов (1 284 — 4 282 гривень) и зависела от страны и веса посылки.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укрпочты, передает Новини.LIVE.

Возвращение международных отправлений на Укрпоште

В компании уточнили, что речь идет о случаях, которые время от времени возникают с международной доставкой, когда:

адресат не пришел за посылкой;

сообщил, что отказывается ее получать;

доставка сорвалась по причинам, на которые отправитель не может повлиять.

В таких случаях с товаром может произойти следующее: его все же доставят получателю или посылка автоматически вернется к владельцу в Украину и дополнительно платить за нее уже не придется.

"Раньше же обратная логистика могла стоить экспортеру в среднем от 30 до 100 долларов", — подчеркнули на Укрпоште.

Почему это важно

Ввести бесплатный возврат удалось благодаря работе Укрпошти с международными партнерами из Всемирного почтового союза, в состав которого входит Украина. Для обычных клиентов новые условия означают, что им не придется повторно оплачивать доставку.

Зато малый бизнес и онлайн-продавцы получат еще больший эффект. На международную торговлю часто влияет стоимость логистики, поэтому когда существовала практика платного возврата посылок, бизнес не очень охотно выходил на внешние рынки.

Но теперь предприниматели могут работать с иностранными заказами с меньшим уровнем финансовой неопределенности.

