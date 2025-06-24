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Главная Финансы Можно заработать — какая агрокультура быстро дорожает в июне

Можно заработать — какая агрокультура быстро дорожает в июне

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 06:30
Цены на рапс — что изменилось в первый месяц лета 2025 года
Деньги в руках. Фото: Unsplash
Ключові моменти Почему дорожает рапс Цены на внутреннем рынке - сколько стоит рапс О чем еще стоит знать

Экспортные цены на рапс в Украине, как и на европейском рынке, растут в июне. Аналитики считают, что эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.

Об этом сообщается в Telegram-канале Spike Brokers.

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Почему дорожает рапс

Как отмечается, стоимость рапса в Европе сейчас формируется под давлением двух факторов:

  • на рынке существует существенный спрос от переработчиков;
  • существует неопределенность относительно объемов нового урожая.

В то же время в Украине на цены в июне сильно влияет ограниченное предложение на рапс накануне старта жатвы. В связи с этим экспортные ценовые индикации на рапс нового урожая в портах Большой Одессы пока колеблются в пределах 530-540 долларов за тонну.

Цены на внутреннем рынке - сколько стоит рапс

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна рапса с 16 июня подорожала на 603 гривны. Так, по состоянию на 24 июня стоимость агрокультуры составляет 23 973 грн за тонну.

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Цены на рапс в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Зато в понедельник, 16 июня, рапс на украинском рынке торговался по цене в 23 370 гривен за тонну.

О чем еще стоит знать

Народные депутаты 18 июня 2025 года отказались поддержать так называемые "соевые правки". Инициативу ранее согласовал комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, согласившись установить экспортную пошлину в размере 10% на сою и рапс - кроме случаев, когда за границу продукцию отправляют агропроизводители.

Напомним, 3 июня Европейская комиссия (ЕК) сообщила о восстановлении довоенных квот на импорт украинской агропродукции. Но ограничения будут касаться не всех товаров. Узнавайте также, сколько в Украине стоит ячмень.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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