Нові квоти на українську агропродукцію — які умови запропонували в ЄС

Пшениця в полі. Фото: УНІАН

Довоєнні квоти на імпорт української агропродукції в країни Європейського Союзу у 2025 році не торкатимуться деяких видів продукції. Так, обмежень на імпорт не буде для кукурудзи, соняшнику, сої та ріпаку.

Про це пише видання Agroportal.

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Так, за словами очільниці комітету з євроінтеграції Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олександри Авраменко, у Євросоюзі є дефіцит цієї агропродукції, тож тарифна квота, наприклад, для кукурудзи "є радше номінальною, ніж реальною".

"Хоча угода про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) передбачає, що діятимуть обмеження у 650 тис. тонн, досі існує режим торгівлі ergo omnes — нульовий тариф на імпорт кукурудзи з усіх третіх ринків, адже в ЄС існує значний її дефіцит. Щодо сої та олійних культур ситуація подібна", — розповіла вона.

Натомість потрапить під квотування постачання пшениці. Та якщо у довоєнному 2021 році квота була на рівні 1 млн тонн, то у 2025 році обмеження складе 583 тис. тонн. До цього обсягу входить не лише зерно, а й продукти переробки пшениці.

Нові квоти на українську агропродукцію в ЄС — що відомо

У вівторок, 3 червня 2025 року, стало відомо, що Європейська комісія (ЄК) вирішила повернути довоєнні квоти щодо імпорту аграрної продукції з України до Євросоюзу. Квоти пропорційно розділять на період з червня до грудня за формулою "7/12". Її застосовуватимуть для:

пшениці й борошна — 583,33 тис. тонн;

ячменю – 204,167 тис. тонн.

Нові квоти діятимуть до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.

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