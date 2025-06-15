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Головна Фінанси Торгівля з ЄС — що з України постачатимуть без обмежень

Торгівля з ЄС — що з України постачатимуть без обмежень

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Дата публікації: 15 червня 2025 06:30
Нові квоти на українську агропродукцію — які умови запропонували в ЄС
Пшениця в полі. Фото: УНІАН
Ключові моменти Детальніше про імпорт аграрної продукції з України Нові квоти на українську агропродукцію в ЄС — що відомо

Довоєнні квоти на імпорт української агропродукції в країни Європейського Союзу у 2025 році не торкатимуться деяких видів продукції. Так, обмежень на імпорт не буде для кукурудзи, соняшнику, сої та ріпаку. 

Про це пише видання Agroportal.

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Детальніше про імпорт аграрної продукції з України

Так, за словами очільниці комітету з євроінтеграції Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олександри Авраменко, у Євросоюзі є дефіцит цієї агропродукції, тож тарифна квота, наприклад, для кукурудзи "є радше номінальною, ніж реальною".

"Хоча угода про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) передбачає, що діятимуть обмеження у 650 тис. тонн, досі існує режим торгівлі ergo omnes — нульовий тариф на імпорт кукурудзи з усіх третіх ринків, адже в ЄС існує значний її дефіцит. Щодо сої та олійних культур ситуація подібна", — розповіла вона. 

Натомість потрапить під квотування постачання пшениці. Та якщо у довоєнному 2021 році квота була на рівні 1 млн тонн, то у 2025 році обмеження складе 583 тис. тонн. До цього обсягу входить не лише зерно, а й продукти переробки пшениці.

Нові квоти на українську агропродукцію в ЄС — що відомо

У вівторок, 3 червня 2025 року, стало відомо, що Європейська комісія (ЄК) вирішила повернути довоєнні квоти щодо імпорту аграрної продукції з України до Євросоюзу. Квоти пропорційно розділять на період з червня до грудня за формулою "7/12". Її застосовуватимуть для: 

  • пшениці й борошна — 583,33 тис. тонн;
  • ячменю – 204,167 тис. тонн.

Нові квоти діятимуть до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. 

Раніше ми розповідали, скільки коштує тонна української агропродукції за кордоном. Найдорожчою агрокультурою серед зернових є пшениця. Дізнавайтесь також, як змінилися ціни на ячмінь після посівної кампанії у 2025 році. 

Україна ЄС кукурудза пшениця квоти зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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