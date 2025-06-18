Ціни на пшеницю, кукурудзу і ячмінь — як і чому змінюватиметься вартість в літній сезон

Чоловік тримає в руці колоски зерна. Фото: УНІАН

В Україні на агроринку продовжується торгівля зерном старого врожаю. Однак торгова активність поступово знижується, а учасники починають підготовку до нового сезону.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як зміняться ціни на зернові наступними місяцями.

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Як розповів журналістам 24 Каналу директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Андрій Бут, у червні на українському зерновому ринку розпочинається міжсезоння. При цьому ціни на пшеницю нового врожаю зараз більше знижуються і перебувають у таких діапазонах:

4 клас – 197-198 доларів за тонну;

3 клас – 207-208 доларів за тонну;

2 клас – 210-211 доларів за тонну.

Яка ситуація з кукурудзою

Новий врожай агрокультури наразі торгується по 195-196 доларів за тонну (DAP порт). Короткострові сплески можливі, як зауважує Бут, у липні, якщо будуть якісь погодні аномалії.

Ціни на ячмінь

Поточний сезон експорту ячменю майже завершено — реалізовано близько 2,3 мільйона тонн.

"Ціни на новий врожай формуються навколо позначки 190 доларів за тонну (DAP порт),

— підкреслив Андрій Бут.

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