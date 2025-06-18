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Головна Фінанси Затишшя на ринку — що буде з цінами на зернові влітку

Затишшя на ринку — що буде з цінами на зернові влітку

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Дата публікації: 18 червня 2025 06:30
Ціни на пшеницю, кукурудзу і ячмінь — як і чому змінюватиметься вартість в літній сезон
Чоловік тримає в руці колоски зерна. Фото: УНІАН
Ключові моменти Ринок зерна влітку — що буде з цінами на пшеницю Яка ситуація з кукурудзою Ціни на ячмінь

В Україні на агроринку продовжується торгівля зерном старого врожаю. Однак торгова активність поступово знижується, а учасники починають підготовку до нового сезону. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, як зміняться ціни на зернові наступними місяцями. 

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Ринок зерна влітку — що буде з цінами на пшеницю

Як розповів журналістам 24 Каналу директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Андрій Бут, у червні на українському зерновому ринку розпочинається міжсезоння. При цьому ціни на пшеницю нового врожаю зараз більше знижуються і перебувають у таких діапазонах:

  • 4 клас – 197-198 доларів за тонну;
  • 3 клас – 207-208 доларів за тонну;
  • 2 клас – 210-211 доларів за тонну.

Яка ситуація з кукурудзою

Новий врожай агрокультури наразі торгується по 195-196 доларів за тонну (DAP порт). Короткострові сплески можливі, як зауважує Бут, у липні, якщо будуть якісь погодні аномалії. 

Ціни на ячмінь

Поточний сезон експорту ячменю майже завершено — реалізовано близько 2,3 мільйона тонн.

"Ціни на новий врожай формуються навколо позначки 190 доларів за тонну (DAP порт),
— підкреслив Андрій Бут.

Нагадаємо, що в Україні можуть з′явитися експортні мита на сою та ріпак. Експерт Нів′євський прогнозує, що через зміни бюджет недоотримає майже 600 млн грн, а аграрії відмовляться від вирощування деяких агрокультур. Дізнавайтесь також, як Україна торгуватиме агропродукцією з ЄС із червня 2025 року. 

зерно ціни кукурудза ячмінь агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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