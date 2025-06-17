Мита на сою та ріпак — що відомо про експортні обмеження та коли їх можуть запровадити

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Зміни у Податковому кодексі та запровадження нового мита у розмірі 10% на експорт сої та ріпаку (законопроєкт №13134), матиме негативні наслідки як для агросектору, так і для української економіки.

Про це написав у своєму Telegram-каналі очільник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Олег Нів'євський.

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Детальніше про мита на експорт сої та ріпаку

Як пояснив Олег Нів'євський, поява мита знизить ціни на сою — експорт стає менш вигідним, частина продукції залишається на внутрішньому ринку. Така ситуація вигідна переробникам, адже вони купуватимуть продукцію дешевше, а перероблятимуть більше. Однак зазнають втрат аграрії, у яких зменшаться доходи через падіння цін.

Очільник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки підкреслює, що держава формально виграє — за рахунок мита бюджет доотримає понад 4 млрд гривень. При цьому сукупні втрати фермерів сягають понад 9 млрд гривень. За попередніми підрахунками, чисті загальноекономічні втрати для України будуть на рівні від 200 млн гривень до 500 млн грн.

Ще один негативний ефект — поява мита може змусити аграріїв сіяти менше сої або взагалі її не вирощувати. У такому разі валютна виручка від експорту суттєво зменшиться.

"Мито на сою — мінус для економіки.

І коли додати сюди втрати від мита на ріпак (від -80 до -170 млн грн), то маємо сумарно від -280 млн до -670 млн грн втрат для держави", — написав Олег Нів'євський.

Про що законопроєкт №13134

Йдеться про Проєкт Закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України для розширення доступу до послуг лікарських засобів, які підлягають закупівлі іншої, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, шляхом укладення договорів керованого доступу. Двоє народних депутатів — Андрій Мотовиловець та Дмитро Кисилевський — внесли до документа правку №4, в якій запропонували встановити мита у 10% на експорт сої та ріпаку.

Як зазначає видання Latifundist, Кисилевський під час Податкового комітету 13 червня обґрунтував свою пропозицію тим, що деяким країнам Європейського Союзу не до вподоби український сировинний експорт.

"Вони нам це висувають як претензію, вони вводять проти нас квоти і обмеження. І що вони роблять — двічі заробляють на нас: один раз на митах і квотах проти нас, і на переробці нашої сировини. А ми страждаємо від того, як складно вивозити сировину, блокується кордон для інших товарів. Ця ініціатива, яку ми обговорюємо, вона повертає ситуацію навпаки", — сказав Дмитро Кисилевський.

Нагадаємо, 3 червня Європейська комісія (ЄК) повідомила про відновлення довоєнних квот на імпорт української агропродукції. Але деякі товари постачатимуться в ЄС без обмежень. Дізнавайтесь також, скільки агропродукції отримав ЄС від України у 2024 році.